Info_Brunch: Prezidentka Čaputová sa stretla s generálnym prokurátorom Žilinkom. Zaujímala sa o vyšetrovanie v medializovaných kauzách (denný podcast)

Prezidentka Čaputová sa stretla s generálnym prokurátorom Žilinkom. Zaujímala sa o vyšetrovanie v medializovaných kauzách

Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa rozprával s prezidentkou Zuzanou Čaputovou o aktuálnom stave vyšetrovania podozrení z manipulovania výpovedí svedkov polície v kauzách Očistec či Judáš. Informovala o tom televízia Joj na svojom spravodajskom webe Noviny.sk s tým, že o stretnutie požiadal generálny prokurátor Maroš Žilinka. Prezidentka mu vyhovela a prijala ho minulý týždeň.

Jeden z kľúčových svedkov NAKA v medializovaných kauzách podal sťažnosť proti obvineniu

Matej Zeman, prezývaný Zemák, podal sťažnosť proti obvineniu vyšetrovateľmi Úradu inšpekčnej služby. Úrad jeho a ďalšie dve osoby podozrieva, že ich svedecké výpovede v prípadoch Očistec a Judáš sú vykonštruované tak, aby sa ich svedectvá navzájom potvrdzovali. Informovala o tom televízia Joj na svojom spravodajskom webe Noviny.sk.

Čaputová podpisom zákona o výhodách zaočkovaných zradila národ, povedal Fico

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpisom „očkovacieho zákona“ zradila podľa strany Smer-SD ústavu aj národ. Hlava štátu podľa predsedu strany Roberta Fica opäť raz ukázala, že je straníckou prezidentkou Igora Matoviča a Eduarda Hegera a slovenský národ rozdeľuje.

Chemickými závodmi v Nemecku otriasol výbuch

Explózia v priemyselnom parku, v ktorom sa nachádzajú chemické závody, otriasla v utorok nemeckým mestom Leverkusen, pričom na oblohu sa vzniesol veľký čierny oblak. Nemecký Spolkový úrad pre civilnú ochranu a pomoc pri katastrofách klasifikoval výbuch ako „najvyšší stupeň ohrozenia“ a vyzval obyvateľov, aby nevychádzali von a zatvorili okná a dvere. Informovala o tom nemecká tlačová agentúra DPA.

Európska únia splnila svoj cieľ, zaočkovaných aspoň jednou dávkou je už 70 percent občanov

Sedemdesiat percent dospelých v Európskej únii (EÚ) dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu. V utorok to oznámila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, informuje portál euronews.com. „EÚ dodržala svoje slovo. Naším cieľom bolo chrániť v júli 70 percent dospelých v Európskej únii aspoň jednou vakcínou. Dnes sme tento cieľ dosiahli,“ uviedla von der Leyenová v stanovisku a dodala, že podiel ľudí nad 18 rokov, ktorí sú v bloku úplne zaočkovaní, je momentálne na úrovni 57 percent.

Letná olympiáda v Tokiu 2020/2021 (online): Rozdali ďalšie medaily, ale Mintálová pre Slovensko prvú nezískala

Čakanie slovenskej výpravy na olympijských hrách v japonskom Tokiu na prvú medailu pokračuje. Slováci na cenný kov nedosiahli ani počas štvrtého súťažného dňa. Vo vodnom slalome naň siahala Eliška Mintálová, ktorá v súťaži kajakárok obsadila druhú priečku v semifinále a vo finálovej jazde sa predstavila ako predposledná.

Dvakrát prekonal koronavírus, trpel pri zdolávaní schodov a teraz má Dean zlato z olympiády v Tokiu

Britský plavec Tom Dean ovládol na olympijských hrách v japonskom Tokiu utorňajšie preteky na 200 m voľný spôsob. Dvadsaťjedenročný Angličan v britskom národnom rekorde 1:44,22 min dohmatol v cieli iba štyri stotiny sekundy pred kamarátom a tímovým kolegom Duncanom Scottom, tretí bol s mankom 0,44 s Brazílčan Fernando Scheffer.

