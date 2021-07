Info_Brunch: Slovenskí konšpirátori a absolventi vysokej školy života opakovane úspešne prerazili mentálne a morálne dno. Po smrti Milana Lasicu začali šíriť HOAX o jeho členstve v ŠTB (denný podcast)

Zhrnutie tých najdôležitejších správ v pravidelnom podcaste Webnoviny Info_Brunch. Overené informácie zo spoľahlivých zdrojov, naservírované o 10:00 od pondelka do piatka. Buďte v obraze za 10 minút.

Slovenskí konšpirátori a absolventi vysokej školy života opakovane úspešne prerazili mentálne a morálne dno. Po smrti Milana Lasicu začali šíriť HOAX o jeho členstve v ŠTB

Milan Lasica ani Július Satinský neboli spolupracovníkmi Štátnej bezpečnosti. Polícia vyvracia prostredníctvom stránky Hoaxy a podvody – Polícia SR na sociálnej sieti Facebook konšpiráciu, ktorá zosnulých umelcov zobrazuje ako agentov a spolupracovníkov komunistického režimu. Ako na Facebooku hodnotí polícia, ktorá tak upozorňuje priamo na status používateľa pod menom Ludovit Vicena: „Na internete klamú slovenskí konšpirátori a neváhajú pri tom preraziť morálny suterén. Je im to úplne jedno, ich jediným cieľom je získať čo najviac lajkov a zdieľaní, aby sa mohli pochváliť pred svojou komunitou, aké veľké sprisahanie to odhalili.“

Správy z domova

Smer sa opäť obrátil na ústavný súd. Ficovi sa nepáči karanténa pre neočkovaných

Strana Smer-SD sa v pondelok opätovne obrátila na Ústavný súd SR (ÚS SR). Dôvodom je od pondelka platná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ktorá posiela každú nezaočkovanú osobu po návrate na Slovensko do 14-dňovej karantény. Predseda strany Robert Fico o tom informuje prostredníctvom videa vo svojom profile na sociálnej sieti.

Sulík považuje za dôležité uctiť si Lasicu. SaS navrhne vláde vyhlásiť na jeho počesť štátny smútok

Strana Sloboda a solidarita (SaS) navrhne koaličným partnerom, aby vláda v súvislosti s úmrtím Milana Lasicu vyhlásila štátny smútok. SaS to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslal hovorca strany Ondrej Šprlák.

Zahraničie

Zomrel Kurt Westergaard. Umelca preslávila kontroverzná karikatúra proroka Mohameda

Vo veku 86 rokov zomrel dánsky karikaturista Kurt Westergaard, ktorý sa preslávil predovšetkým stvárnením proroka Mohameda. Ako v nedeľu uviedla pre dánske médiá jeho rodina, skonal po dlhej chorobe v spánku ešte 14. júla – deň po narodeninách. V roku 2005 sa stal svetovo známym po kontroverznom vyobrazení proroka Mohameda, ktorému nakreslil bombu namiesto turbanu.

Špehujú sa v Maďarsku novinári a ďalšie osobnosti? Maďarská opozícia žiada začatie vyšetrovania

Maďarskí opoziční poslanci požadujú vyšetrovanie údajného špehovania kritických novinárov, politikov a podnikateľov zo strany maďarskej vlády, ktorá na to použila vojenský malvér. Na špehovanie poukázalo medzinárodné vyšetrovanie globálneho mediálneho konzorcia, podľa ktorého v Maďarsku použili spyvér spoločnosti NSO Group sídliacej v Izraeli na infiltráciu digitálnych zariadení viacerých ľudí, vrátane najmenej 10 právnikov, 1 opozičného politika a prinajmenšom 5 novinárov.

Šport

Bývalý Trnavčan Erik Jirka mení dres. V jeho novom tíme hral aj Peter Dubovský

Slovenský futbalista Erik Jirka prestúpil zo srbského tímu CZ Belehrad do španielskeho druholigového klubu Real Oviedo. Sportnet upozornil na to, že v Oviede v minulosti pôsobil aj legendárny slovenský útočník Peter Dubovský, ktorý tam v roku 1995 zamieril z Realu Madrid.

Martikán bude na olympiáde v Tokiu radiť Rakúšanke Weratschnigovej. Slováci majú šancu na medailu

Držiteľ piatich olympijských medailí vo vodnom slalome Michal Martikán si nevybojoval účasť na OH v Tokiu, ale do metropoly Japonska predsa len odletel. Nie však ako člen slovenskej, ale rakúskej výpravy – ako poradca kanoistky Nadine Weratschnigovej. Ako uviedol Martikán pre Rádio Slovensko ohľadom šancí Slovákov na zisk medaily: „Myslím si však, že naši reprezentanti majú na to, aby priniesli domov medailu, aj zlatú.“

Múdry klaun a nenahraditeľný človek

Milan Lasica, rodák zo Zvolena naposledy vydýchol v nedeľu na javisku Štúdia L+S, ktoré bolo vždy veľmi úzko spojené s jeho životom. Milovník kaviarní, golfu a humoru nakrútil množstvo filmov, inscenácií, bol režisérom, spevákom aj textárom. Z hudobnej tvorby patria medzi nezabudnuteľné klenoty album Bolo nás jedenásť, ktorý nahral v roku 1981 spolu s Julom Satinským a Jarom Filipom alebo text hitu Čerešne.

Kollár zvoláva poslancov do parlamentu

Zvyčajné dvojmesačné prázdninové voľno tentoraz poslanci nebudú mať. Netradične na piatok 23. júla zvolal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) schôdzu poslaneckého pléna. Opozícia hovorí o zvláštnom prístupe, na schôdzi sa však plánuje zúčastniť. Koalícia by tak nemala rokovať bez opozičnej oponentúry.