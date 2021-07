Info_Brunch: Stovky ľudí protestovali v Bratislave proti „očkovaciemu zákonu“. Blokovanie dopravy, vulgarizmy, ale aj nepríjemné osočovanie voči vodičom (denný podcast)

Zhrnutie tých najdôležitejších správ v pravidelnom podcaste Webnoviny Info_Brunch. Overené informácie zo spoľahlivých zdrojov, naservírované o 10:00 od pondelka do piatka. Buďte v obraze za 10 minút.

TOP téma

Stovky ľudí protestovali v Bratislave proti „očkovaciemu zákonu“. Blokovanie dopravy, vulgarizmy, ale aj nepríjemné osočovanie voči vodičom

Pred Prezidentským palácom v Bratislave včera protestovali stovky ľudí. Dôvodom bola novela zákona prinášajúca výhody pre očkovaných, ktorú prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 26. júla. V súvislosti so štvrtkovým neoznámeným verejným zhromaždením, prijala bratislavská polícia podľa jej vyjadrení adekvátne opatrenia a situáciu monitorovala.

Správy z domova

Otcovská dovolenka by mala byť na Slovensku zavedená od augusta budúceho roka

Počas otcovskej dovolenky matka dieťaťa nestratí nárok na materskú dávku alebo rodičovský príspevok. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorým sa má novelizovať aj zákon o sociálnom poistení. Legislatívny návrh predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania. Návrhom si má Slovensko splniť svoj záväzok voči Európskej únii zaviesť právo na čerpanie otcovskej, resp. rodičovskej dovolenky.

Obvinený Dömötör zostáva naďalej vo väzbe

Obvinený Csaba Dömötör bol v kauze stíhaných svedkov v trestných kauzách vyčlenený na samostatné konanie. Vyplýva to z rozhovoru šéfa krajskej prokuratúry v Bratislave Rastislava Remetu pre televíziu Joj, ktorý zverejnil portál televízie noviny.sk. Šéf krajskej prokuratúry ďalej povedal, že skutočnosť, že osoba obvineného, ktorý je momentálne vo väzbe, bola vylúčená na samostatné konanie, má za následok to, že v pôvodnej trestnej veci bude vystupovať v procesnom postavení svedka.

Zahraničie

Speváčku Shakiru v Španielsku vyšetrujú pre údajné daňové úniky

Sudca v Španielsku vyšetrujúci údajné daňové úniky kolumbijskej speváčky Shakiry vo štvrtok odporučil, aby sa v tejto veci konal súdny proces. Podľa neho existujú dôkazy, že sa umelkyňa mohla vyhnúť jej daňovým povinnostiam v krajine. Sudca Marco Juberías napísal, že jeho trojročné vyšetrovanie dospelo k záveru, že existujú „dostatočné dôkazy o zločinnosti“, aby sa prípad mohol dostať pred súd. Voči rozhodnutiu sa možno odvolať.

Hackeri ukradli z bankomatov 230-tisíc eur

Poľské úrady zatkli dve osoby, ktoré spáchali takzvané blackbox útoky na bankomaty vo viacerých európskych krajinách. Oboch podozrivých, ktorí sú občania Bieloruska, zatkli 17. júla vo Varšave. Informoval o tom Europol, ktorý podporil danú operáciu. Vyšetrovanie, na ktorom sa okrem poľských úradov podieľali aj orgány z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Česka a Slovenska, odhalilo, že zločinci spáchali desiatky útokov na bankomaty v najmenej siedmich európskych krajinách.

Šport

Moster pyká za pokrik „Dobehni tých vodičov tiav“, z olympiády v Tokiu musí ísť domov

Nemci pošlú domov z olympijských hier v Tokiu cyklistického funkcionára, ktorý sa počas mužskej časovky dopustil rasistickej poznámky na adresu afrických športovcov. Potvrdil to vo štvrtok Nemecký olympijský výbor. Športový riaditeľ Nemeckej cyklistickej federácie Patrick Moster v priebehu spomenutých pretekov povzbudzoval nemeckého reprezentanta Nikiasa Arndta, aby dostihol alžírskeho a eritrejského konkurenta. Podľa Deutsche Welle televízne mikrofóny zachytili, ako povedal: „Dobehni tých vodičov tiav!“

Jozef Kovalík vo štvrťfinále turnaja ATP v Kitzbüheli uhral iba štyri gemy

Slovenský tenista Jozef Kovalík sa nepredstaví v semifinále dvojhry mužov na turnaji ATP v rakúskom Kitzbüheli. Úspešný kvalifikant sa v Rakúsku dostal až do štvrťfinále, vo štvrtok v ňom však prehral so Španielom Pedrom Martínezom za 90 minút 2:6, 2:6. 28-ročný bratislavský rodák v aktuálnom vydaní rebríčka ATP figuruje na 131. pozícii, no účinkovaním v Kitzbüheli sa posunie o desať priečok nahor. Jeho osobným maximom je 80. miesto z októbra 2018.

Tipy na články z Webnoviny.sk

Zaočkovať sa proti COVID-19 môže podľa Jeseňáka každý. Dokonca aj tí, ktorí mali po prvej dávke alergickú reakciu

V súčasnosti dostupné vakcíny proti ochoreniu COVID-19 boli otestované na dospelých ľuďoch a deťoch rôzneho veku, ako aj na pacientoch s rôznymi chronickými ochoreniami. Vo všetkých prípadoch sa javili ako bezpečné. Keďže vakcíny neobsahujú živý vírus, môžu sa podávať aj ľuďom s obzvlášť oslabenou imunitou. Navyše, vakcíny neobsahujú ani látky, napríklad latex, ktoré môžu byť pre mnohých silným alergénom. Napriek tomu sa niektorí ľudia očkovať nemôžu.

Takmer každý deň niekoho na bratislavskom letisku nepustia do lietadla

Dovolenkári by pred cestou mimo Slovenska nemali podceniť podmienky vstupu v jednotlivých krajinách. Inak sa môžu už na začiatku ocitnúť v nezávideniahodných problémoch a do miesta svojho pobytu nemusia odletieť. Potvrdzujú to aj doterajšie letné skúsenosti z najväčšieho domáceho letiska v slovenskej metropole, kde takéto prípady doposiaľ zaznamenávajú opakovane.