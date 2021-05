Info_Brunch: Sudcovia Špecializovaného trestného súdu sa „nevyžívajú v mučení“ (denný podcast)

Zhrnutie tých najdôležitejších správ v pravidelnom podcaste Webnoviny Info_Brunch. Overené informácie zo spoľahlivých zdrojov, naservírované o 10:00 od pondelka do piatka. Buďte v obraze za 10 minút.

TOP téma

Sudcovia Špecializovaného trestného súdu sa „nevyžívajú v mučení“

Týmito slovami na pondelkovom brífingu reagoval predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala na subjektívne dohady predsedu strany SMER-SD Roberta Fica, ktoré verejne prezentoval na svojej včerajšej tlačovej konferencii.

Špecializovaný trestný súd zamieta v priemere 30 % žiadostí prokuratúry o vzatie obvinených do väzby. Na pondelkovom brífingu to uviedol predseda súdu Ján Hrubala. Podľa súdnych štatistík v období rokov 2010 až 2021 vyhovel súd spolu 482 žiadostiam o vzatie obvinených do väzby.

Správy z domova

Pretrhnutá nádrž zaplavila obec Rudno nad Hronom: Voda si vzala jeden ľudský život

Hasiči od včerajšieho neskorého poobedia zasahovali pri pretrhnutí nádrže neďaleko obce Rudno nad Hronom v okres Žarnovica. Voda sa po pretrhnutí valila celou obcou a zaplavovala rodinné domy. V tlačovej správe o tom informovala Katarína Križanová z komunikačného oddelenia Hasičského a záchranného zboru.

Podľa slov starostu obce sa okolo 16-tej hodiny pretrhla protipovodňová hrádza. Žiaľ, silný prúd vody zachytil a usmrtil jednu osobu. Zasahujúci hasiči zachraňovali z jedného domu 3 osoby, ktoré sa nedokázali svojpomocne dostať von. Na mieste bol aj evakuačný autobus hasičov a plávajúci transportér pre potrebu evakuácie a zachraňovania obyvateľov obce.

Ústavný súd nariadil prepustiť z väzby advokáta Ribára, Fico hovorí o hanbe pre špeciálnu prokuratúru

Rozhodnutie Ústavného súdu SR vo veci advokáta Martina Ribára je diskvalifikáciou Špecializovaného trestného súdu. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal predseda opozičnej strany SMER-SD Robert Fico.

Zahraničie

Česko opäť zaradilo Slovensko medzi červené krajiny

Slovenská republika je s platnosťou od pondelka 17. mája v Českej republike zaradená medzi červené krajiny s vysokým rizikom nákazy. V praxi to znamená, že na vstup do ČR je potrebný buď negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín alebo negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín.

Izrael spustil nové útoky – pri náletoch zničili aj tajné tunely militantov

Izraelská armáda uskutočnila v pondelok viacero prudkých náletov na Pásmo Gazy. Informovala, že zničila 15 kilometrov tunelov ovládaných militantmi a domy 9 údajných veliteľov hnutia Hamas. Spomenuté tunely sú podľa Izraelčanov súčasťou prepracovaného systému označovaného ako „metro“, ktorý palestínski bojovníci používajú na unikanie pred leteckými náletmi.

Šport

Karolína Schmiedlová ako kvalifikantka vyradila Venus Williamsovú

Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová na turnaji WTA v talianskej Parme postúpila do 2. kola dvojhry žien cez niekdajšiu šesťnásobnú grandslamovú šampiónku Američanku Venus Williamsovú.

Peter Sagan vyhral etapu na Giro d´Italia



Piaty pokus v šprintérskej koncovke etapy na tohtoročnom Giro d’Italia už Peter Sagan premenil na víťazstvo. Slovenský líder tímu Bora-Hansgrohe ovládol desiatu etapu na trase L’Aquila – Foligno, ktorá merala iba 139 km a bola vôbec najkratšia v 104. ročníku Gira.

Tipy na články z Webnoviny.sk

Koalícia má „zarobené“ na viacero konfliktov

Koalícia má celú sadu problémov, ktoré môžu zapáliť veľký konflikt. Na krízový scenár to vyzeralo so skrátením kolúznej väzby. O tomto návrhu zákona z dielne Sme rodina sa má hlasovať už v utorok 18. mája. Na obzore je vraj kompromis, ktorý však môže byť v konečnom dôsledku neistý.

Štát chce naliať do železníc ďalšie stovky miliónov eur

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) majú dostať od štátu ďalšiu výdatnú injekciu na svoje zotavenie a zabezpečenie služieb vo verejnom záujme. Dôvodom je aktuálny nepriaznivý vývoj ich hospodárenia súvisiaci aj s následkami pandémie koronavírusu.