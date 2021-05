Info_Brunch: Zverejnili termín verejného zasadnutia v prípade vraždy Jána Kuciaka (denný podcast)

Zhrnutie tých najdôležitejších správ v pravidelnom podcaste Webnoviny Info_Brunch. Overené informácie zo spoľahlivých zdrojov, naservírované o 10:00 od pondelka do piatka. Buďte v obraze za 10 minút.

TOP téma

Zverejnili termín verejného zasadnutia v prípade vraždy Kuciaka

Verejné zasadnutie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a ďalších skutkov bude na Najvyššom súde SR 15. júna. Informovala o tom hovorkyňa Alexandra Važanová.

V kauze vraždy novinára a jeho partnerky Martiny Kušnírovej sú právoplatne odsúdení strelec Miroslav Marček a sprostredkovateľ Zoltán Andruskó. V prípade podnikateľa Mariana Kočnera, Aleny Zsuzsovej a Tomáša Szabóa sa čaká na rozhodnutie odvolacieho súdu.

Špecializovaný trestný súd Tomášovi Szabóovi uložil za účasť na vražde trest 25 rokov väzenia. Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú naopak oslobodil. Podľa verdiktu súdu totiž neexistoval na uznanie ich viny dostatok dôkazov.

Správy z domova

Lengvarský, Mikas a Mišík predstavili tretiu verziu covid automatu

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, hlavný hygienik Ján Mikas a riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz rezortu zdravotníctva Matej Mišík na štvrtkovej tlačovej konferencii predstavili aktualizáciu covid automatu platnú od pondelka 17. mája.

Divadelné, filmové a ďalšie kultúrne prevádzky a podujatia v 3. stupni varovania sú naďalej zakázané, v ostatných okresoch sa povoľujú interiérové filmové podujatia. Wellness, akvaparky a kúpele môžu byť otvorené v 1. stupni varovania a v lepších okresoch, potrebný je test.

Bezpečné cestovanie v rámci krajín Únie je prioritou

Počas štvrtkovej tlačovej konferencie to povedal minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Šéf slovenskej diplomacie vo štvrtok 13. mája v Bratislave privítal svojich rezortných kolegov z Česka, Rakúska, Maďarska, Slovinska a Ukrajiny. Podľa šéfa slovenskej diplomacie je očkovanie jedinou cestou z pandémie.

Zahraničie

Na Mount Evereste zahynuli dvaja horolezci, Švajčiar vyšiel na vrchol a zomrel od vyčerpania

Najvyššia hora sveta Mount Everest v Himalájach si vyžiadala prvé 2 tohtoročné obete. Zahynuli Švajčiar Abdul Waraich a Američan Puwei Liu. 41 ročný Waraich dosiahol vrchol a následne ho zastihli zdravotné ťažkosti pri zostupe. 55 ročný Američan Liu zomrel v najvyššom výškovom tábore na južnom vrchole Mount Everestu.

V Izraeli sa násilnosti rozšírili do viacerých miest

Zatiaľ čo si izraelská armáda a palestínski militanti z Pásma Gazy vymieňajú smrtiace letecké a bombové útoky, nepokoje a násilné strety medzi arabským a židovským obyvateľstvom sa rozšírili do viacerých izraelských miest. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

V Bat Jam, južne od starého prístavného mesta Jaffa, ktoré je súšasťou Tel Avivu, skupina asi 20 Židov zaútočila na arabského šoféra. Muža previezli do nemocnice. V Akku, severne od Haify, zas zaznamenali pokus o lynčovanie zo strany arabského davu, po ktorom je židovský muž v kritickom stave.

Šport

Finále Ligy majstrov bude v Portugalsku aj s fanúšikmi v hľadisku

Finále tohtosezónnej edície futbalovej Ligy majstrov sa napokon uskutoční v portugalskom Porte. Vo štvrtok to potvrdila Európska futbalová únia (UEFA), ktorá súboj o „ušatú trofej“ naplánovaný na sobotu 29. mája presunula do Portugalska z tureckého Istanbulu.

Anglické mužstvá Manchester City a FC Chelsea o prestížny pohár zabojujú na 50-tisícovom Štadióne draka, do hľadiska sa dostane po 6-tisíc priaznivcov oboch finalistov.

Slováci môžu opäť fandiť svojim klubom

Už od soboty 15. mája príde na Slovensku k uvoľneniu opatrení v súvislosti s bojom proti pandémii koronavírusu týkajúcich sa účasti fanúšikov na športových podujatiach. Ako vo štvrtok popoludní informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas, uvoľnenie sa týka okresov v 1. stupni varovania a lepších (t.j. zelená, žltá, oranžová, ružová).

