Info_Brunch: Východ Slovenska zasiahlo tornádo. Hlásené sú zatiaľ len materiálne škody (denný podcast)

TOP téma

Východ Slovenska zasialhlo tornádo. Hlásené sú zatiaľ materiálne škody

Na východe Slovenska sa vo štvrtok v podvečerných hodinách vyskytlo tornádo. Ako informuje portál imeteo.sk, ľudia mohli tornádo pozorovať pri obciach Čierne nad Topľou, Petkovce a Bystré. V obci Petkovce dokonca tornádo strhlo aj niekoľko striech a zasahovali tam hasiči. Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru doplnila, že v Petkovciach zasahovali takmer dve desiatky profesionálnych a dobrovoľných hasičov z mesta Hanušovce nad Topľou a obcí Bystré a Soľ. Tornádo strhlo a poškodilo strechy na štyroch rodinných domoch a strhlo aj elektrické vedenie.

Správy z domova

Pre 4 obvinených ľudí z kauzy Mýtnik III navrhol prokurátor vzatie do väzby

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal v trestnej veci Mýtnik III na Špecializovaný trestný súd návrh na vzatie 4 osôb do väzby. Ako informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová, dôvod je kolúzny, teda obava z možného ovplyvňovania svedkov. V kauze Mýtnik III vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) celkovo vzniesol obvinenie 8 osobám.

Špeciálny prokurátor Lipšic podal v kauze Dobytkár rozsiahlu obžalobu. Medzi obvinenými sú tiež Bödör aj Kvietik

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal 3. augusta rozsiahlu obžalobu v kauze Dobytkár. Obžalovaných je 8 fyzických osôb a 5 právnických osôb. Na brífingu o tom informoval špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a riaditeľ odboru všeobecnej kriminality Vladimír Kuruc. „Ide o rozsiahly spisový materiál, ktorý obsahuje 75 zväzkov v rozsahu asi 35-tisíc strán,“ povedal Lipšic s tým, že len skutková časť obžaloby má viac ako 100 strán.

Zahraničie

Španielski a talianski policajti chytili v Madride počas spoločnej akcie veľkú rybu kalábrijskej mafie

Španielska a talianska polícia zadržali jedného z bosov kalábrijskej mafiánskej skupiny ‚ndrangheta. O zadržaní informovali vo štvrtok. Talianski Carabinieri muža identifikovali ako 60-ročného Domenica Paviglianitiho. Podarilo sa ho zadržať v rámci spoločnej operácie španielskej národnej polície a Carabinierov. Podľa talianskych prokurátorov sa tak stalo v utorok v Madride.

Západné Česko zasiahlo zemetrasenie, otrasy pocítili v Novom Kostele aj Milhostove

Chebsko v západnom Česku vo štvrtok ráno zasiahlo mierne zemetrasenie. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz. Zemetrasenie udrelo niekoľko minút po šiestej hodine ráno. Mesto Cheb na svojej webstránke informovalo, že prístroje zaznamenali otras s magnitúdom 2,86. Epicentrum sa podľa neho nachádzalo medzi obcami Nový Kostel a Milhostov. Hovorkyňa mesta Simona Liptáková uviedla, že otrasy nespôsobili žiadne škody. Geofyzikálny ústav Akadémie vied ČR stanovil magnitúdu na 2,9.

Šport

Letná olympiáda v Tokiu: Tóth žiaľ neobhájil zlato, Baláž a Botek boli v B-finále druhí

Rovnako ako v stredu aj vo štvrtok zasiahli Slováci do diania na olympijských hrách v dvoch disciplínach. V rýchlostnej kanoistike dvojkajak v zložení Samuel Baláž a Adam Botek. Na kilometrovej trati najprv v druhom semifinále finišovali na poslednej 6. priečke, neskôr v B-finále skončili na druhej priečke a v celkovom hodnotení obsadili 10. pozíciu. Debutanti na OH a úradujúci vicemajstri Európy.

Lionel Messi a FC Barcelona sa po vyše 20-tich rokoch rozchádzajú

Argentínsky futbalový virtuóz Lionel Messi opúšťa španielsky veľkoklub FC Barcelona. Vedenie Kataláncov o tom informovalo na svojom oficiálnom webe aj s podaním vysvetlenia. 34-ročný Argentínčan odchádza z klubu napriek tomu, že sa obe strany dohodli na podmienkach pokračovania spolupráce. Lionel Messi strávil v FC Barcelona viac ako 20 rokov.

Polícia voči demonštrantom nemá zviazané ruky

Z ulíc hlavného mesta sa včera ozývali pokriky ako „gestapo“ alebo „my sme tu doma“. Bratislava sa totiž zase stala miestom protestov, z ktorých jeden z nich sa bol plánovaný pred Úradom vlády SR na Námestí slobody. Druhý sa začal o ôsmej ráno na Hodžovom námestí pred Grasalkovičovým palácom. Napriek zlému počasiu sa na ňom zišlo niekoľko stoviek ľudí, ktorí okolo obeda začali blokovať dopravu. Potvrdila to aj hovorkyňa Prezídia policajného zboru SR (PPZ SR). Podľa nej však zhromaždenie nie je možné na silu rozpustiť, pokiaľ by nenastali ďalšie zákonné okolnosti, napríklad páchanie trestnej činnosti. Neznamená to však, že polícia nemá pri takýchto protestoch žiadne práva zakročiť.