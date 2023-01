Ministerstvo vnútra (MV) SR zriadilo infolinky pred januárovým referendom. Informačná linka pre občanov je k dispozícii na telefónnych číslach: 02/48592317 a 02/48592312.

Infolinky budú dostupné od 16. do 20. januára v čase od 7:30 do 15:30 a v deň konania referenda 21. januára budú dostupné v čase od 7:00 do 22:00. V tlačovej správe o tom informovalo MV SR.