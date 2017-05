Informácie o Slnku by mali zlepšiť predpovede počasia, NASA pre to vyšle sondu do vesmíru

reklama:

reklama:

reklama:

BRATISLAVA 31. mája (WebNoviny.sk) – Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vyšle v lete budúceho roka sondu k nášmu Slnku. Vesmírna agentúra o tom informovala na stredajšej tlačovej konferencii na Chicagskej univerzite.

Sonda, ktorá dostala pomenovanie Solar Probe Plus, by sa mala dostať do blízkosti 6,2 milióna kilometrov od povrchu Slnka, teda ďaleko bližšie, ako sa ľudstvo dostalo doposiaľ. Doterajší rekord sa datuje ešte do roku 1976, keď sonda Helios 2 dosiahla vzdialenosť 43 miliónov kilometrov od slnečného povrchu.

Hlavným poslaním sondy bude skúmanie najvyšších vrstiev slnečnej atmosféry. Bude musieť vydržať teplotu a radiáciu ďaleko väčšiu, ako akýkoľvek ľudský výtvor v doterajšej histórii. Teleso bude vystavené teplote takmer 1 400 stupňov Celzia.

“Sonda bude skúmať vrchné vrstvy atmosféry Slnka a vykonávať dôležité pozorovania, ktoré nám zodpovedia otázky súvisiace s fungovaním hviezd, aké si kladieme desaťročia,” cituje vyhlásenie NASA britský denník Independent.

Výsledné dáta okrem iného “zdokonalia predpovede udalostí, týkajúcich sa počasia vo vesmíre, ktoré ovplyvňujú život na Zemi, ako aj satelity a astronautov vo vesmíre”, informuje NASA.