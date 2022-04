Infovojna či Hlavné správy by mohli byť vypnuté oveľa dlhšie, poslanci chcú blokovanie webov predĺžiť

Na internete by malo byť možné blokovať škodlivý obsah alebo škodlivé aktivity do 30. septembra tohto roka. Navrhujú to v novele zákona o kybernetickej bezpečnosti vládni poslanci. Teraz platí, že Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) môže rozhodnúť o zablokovaní webov do konca júna.

„Prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine má aj rozmer informačnej vojny, ktorá prekračuje územie zasiahnuté vojnou a negatívne ovplyvňuje celý svet. Masívna ruská propaganda a podsúvanie dezinformácií majú za cieľ spochybniť, kto je vo vojnovom konflikte agresor a kto obeť a ospravedlňovať agresiu nasmerovanú aj voči civilnému obyvateľstvu a civilnej infraštruktúre Ukrajiny,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe k návrhu novely zákona.

Podľa nich šírenie dezinformácií a „škodlivého obsahu“ ako prostriedku na vedenie hybridnej vojny je nesporne jednou z najnebezpečnejších foriem prebiehajúceho vojnového konfliktu a má veľký dosah na vnímanie reality obyvateľstvom.

NBÚ zablokoval do 30. júna tohto roka portály Hlavné správy, Armádny magazín, Hlavný denník a internetové rádio Infovojna.