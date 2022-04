Infúzny vitamín C na skryté zápaly – podporná liečba: Odhaľte včas tieto príznaky

Skryté zápaly sú veľmi nebezpečné, pretože ich prejavy často prehliadame. Mnohokrát preto vedú k závažným ochoreniam. Pomôcť môže aj infúzne podaný vysokodávkovaný vitamín C.

Nezdravá strava, sedavý životný štýl a najmä každodenný stres sa podieľajú na oslabení nášho imunitného systému, ktorý denne musí bojovať s rôznymi baktériami, plesňami či vírusmi. Všetky tieto faktory môžu viesť k skrytým zápalovým procesom v organizme. Ich nebezpečenstvo spočíva v tom, že na rozdiel od akútnych zápalov nevykazujú žiadne typické príznaky zápalu. Vzhľadom na zdanlivo bezpríznakový priebeh zostáva zápal väčšinou dlho neodhalený, neliečený, čo môže viesť k prepuknutiu omnoho závažnejších ochorení.

Skryté zápaly a najčastejšie ochorenia, ktoré spôsobujú

Hlavnou príčinou skrytých zápalov je nárast voľných radikálov, a teda oxidačný stres. Zápaly zhoršujú obranyschopnosť tela a ak nám chýbajú antioxidanty, ktoré by zachytili spomínané voľné radikály, dôjde k nadmerným zápalovým procesom a poškodeniu tkaniva. V dôsledku toho sa zvyšuje riziko vzniku nasledujúcich závažných chorôb:

Onkologické ochorenia

Kožné a kardiovaskulárne ochorenia (napr. neurodermatitída, ateroskleróza),

Cukrovka 2. typu

Chronické ochorenia obličiek a pečene

Zápaly kĺbov

Psychické zmeny a podobne.

Odhaľte včas tieto príznaky skrytého zápalu

Medzi najčastejšie príznaky skrytých zápalov v tele patrí:

Pocit celkovej nepohody a únavy

Problémy s obehovým systémom

Bolesti hlavy či chronická bolesť tela

Zvýšená náchylnosť na infekcie

Prečo je infúzny vitamín C účinnejší

Vitamín C je jedným z najdôležitejších prirodzených imunomodulátorov, ktorý dokáže aktivovať imunitný systém a chrániť pred silnými zápalovými reakciami. Vitamín C ako jeden z najdôležitejších spomedzi všetkých prirodzených antioxidantov ponúka najrýchlejšiu a najkomplexnejšiu ochranu pred oxidačným stresom, čo dokázal na základe krvných testov aj americký inštitút National Institute of Environmental Health Science.

Aby sa imunitné bunky dokázali chrániť pred poškodením voľnými radikálmi a skrytými zápalmi, potrebujú vysokú koncentráciu vitamínu C. Perorálne (ústami) podanie vitamínu C a konzumovanie stravy bohatej na tento cenný vitamín však nestačí. Riešením je podporná intravenózna liečba vitamínom C. ako je injekčný roztok Vitamin C-Injektopas® 7,5 g.

Komu infúzny vitamín C najviac pomáha

Infúzny vitamín C má protizápalové účinky, dokáže v tele zredukovať voľné radikály a zvýšené hladiny histamínu. Z toho dôvodu najviac prospieva ľuďom trpiacim nedostatkom vitamínu C v dôsledku akútnych infekcií ako chrípka alebo pásový opar, ako aj chronicky chorí s alergiami alebo nádormi.

Veľmi dobré výsledky podpornej infúznej terapie vitamínom C sa ukázali pri liečbe následkov ochorenia COVID-19, takzvaného post-covidového syndrómu.

Najčastejšie prejavy:

nezvyčajná únava a vyčerpanie, až chronický únavový syndróm,

rýchle zadýchanie sa po nenáročných aktivitách,

bolesti kĺbov, končatín,

bolesti hlavy, ktoré môžu vyústiť až do migrény, závraty,

ťažoba na pľúcach a suchý kašeľ,

zvýšená teplota,

tráviace problémy ako hnačka, zápcha a nevoľnosť,

strata chuti a čuchu aj po odznení ochorenia,

búšenie srdca,

problémy so spánkom,

vypadávanie vlasov,

rôzne kožné prejavy,

novovzniknutá cukrovka a vysoký krvný tlak.

Pordporná liečba infúznym vitamínom C je účinná pri hojení rán po operáciách, resp. pri dlho hojacich sa ranách.

Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.