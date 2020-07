Iniciatíva Európa pre občanov podporí mestá a obce, Bratislavský kraj sa spojil s Dolným Rakúskom

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) tento týždeň potvrdil partnerstvo s Dolným Rakúskom. „Predseda BSK Juraj Droba sa stretol s krajinským radcom Dolného Rakúska Martinom Eichtingerom a symbolickým podaním si rúk na štátnej hranici na Cyklomoste slobody obaja potvrdili spoluprácu a partnerstvo medzi BSK a Dolným Rakúskom,“ uviedol kraj.

Martin Eichtinger zdôraznil, že prostredníctvom iniciatívy Európa pre občanov má byť podporená kultúrna výmena, vzájomné pochopenie a klíma vzájomného rešpektu a solidarity.

Mestá a obce môžu získať financovanie až do 150-tisíc eur na zlučovanie do spoločných cezhraničných sietí. Projekty je možné predkladať do 1. septembra a zamerané budú na budovanie partnerských komunít ma úrovni občanov, klubov, ale napríklad aj hasičských zborov.

Zosieťovanie s Rakúskom

„Naším cieľom je zosieťovať čo najviac slovenských občanov, športových klubov a hasičských útvarov s ich rakúskymi susedmi. Vítam preto Európsku iniciatívu k zosieťovaniu miest a celých regiónov. Pre Slovensko je táto iniciatíva veľmi dôležitá a aj vďaka nej budeme ešte viac posilňovať európske spoločenstvo,“ uzavrel Droba.

„Po vyše tridsiatich rokoch od pádu Železnej opony nás opatrenia proti koronavírusu prinútili zatvoriť hranice medzi Slovenskom a Rakúskom. Táto tvrdá skúsenosť nám pripomína, že slobodný pohyb a otvorené hranice nie sú samozrejmosťou,“ uviedol Droba a dodal, že o to viac si uvedomuje, aká dôležitá je cezhraničná spolupráca, a aj preto chce s Dolným Rakúskom ešte užšie spolupracovať.

Budovanie vzťahov

„Vďaka tomuto programu majú dolnorakúske obce jedinečnú možnosť vybudovať dlhodobé vzťahy s inými obcami na medzinárodnej úrovni, silnejšie sa zosieťovať a navzájom sa od seba učiť,“ dodal Eichtinger. Niektoré obce a mestá už túto výmenu uskutočňujú a ďalšie plánujú túto šancu využiť v blízkej budúcnosti.

„Bratislavský kraj v duchu princípu Európskej únie víta iniciatívu, ktorej ambíciou je podpora a rozvoj kultúrnej výmeny, vzájomného pochopenia, ako aj budovania rešpektu a solidarity,“ uvádza kraj.