Iniciatíva Firmy deťom. ĎAKUJEME! aj tento rok s heštegom #BeActive

BRATISLAVA 22. augusta 2017 (WBN/PR) – V druhú septembrovú nedeľu (10. septembra) bude slovenský Amrop opäť bežať deťom na pomoc. Už tradične aktívne podporujeme jedno z hlavných charitatívnych podujatí Linky detskej istoty, n. o. – beh 21 km pre deti. Po ôsmy raz oslovujeme partnerov, klientov a širokú verejnosť a spájame ich pre dobrú vec. Aj tento rok sa iniciatíva Firmy deťom. ĎAKUJEME! stala súčasťou Európskeho týždňa športu, ktorý vyhlásila Európska komisia s cieľom mobilizovať čo najviac Európanov k aktívnemu pohybu, a tak ich motivovať k pravidelnému športovaniu a zdravšiemu životnému štýlu.

K iniciatíve Amropu (a športovaniu vôbec) sa môže pridať každý – jednotlivec, oddelenie či celá firma vrátane menej trénovaných bežcov a rodinných príslušníkov. Hlavným behom podujatia je polmaratón (21,1 km), avšak pobeží sa aj na tratiach s dĺžkou 7 km a 3 km. Štvrtou kategóriou je Rodinný beh určený pre rodičov a deti do 12 rokov. Pre firemné i iné kolektívy je výzvou spoločne zabehnúť čo najviac kilometrov a získať cenu Amropu v súťaži tímov.

„Spolu s riaditeľkou Linky detskej istoty Evou Dzurindovou sme radi, ak sa na štart každý rok postaví viac bežcov ako vlani. Našu iniciatívu sme už minulý rok rozšírili ďaleko za hranice Bratislavy. Bežať totiž možno kdekoľvek na Slovensku i vo svete – mimobratislavskí bežci a firmy môžu Linku detskej istoty podporiť na diaľku a venovať jej niektorý z pravidelných bežeckých tréningov alebo firemných teambuildingov. Vlani nás napríklad spred Brandenburskej brány v Berlíne podporila Brigitte Arhold z globálneho Amropu,“ povedal Mario Fondati, koordinátor iniciatívy Firmy deťom. ĎAKUJEME!.

Beh 21 km pre deti má najmä charitatívny rozmer – všetky peniaze získané zo štartovného alebo z darov budú priamo použité na činnosť Linky detskej istoty, ktorá prostredníctvom anonymnej a bezplatnej detskej linky číslo 116 111 alebo linky pre nezvestné deti číslo 116 000 od roku 1996 pomáha deťom v núdzi pri ochrane a presadzovaní ich záujmov a práv. Základný vklad je 30 € za jedného bežca, ktorému môžu na štartovné prispieť aj známi, priatelia, kolegovia alebo úplne cudzí ľudia. V prípade tzv. zbierkového typu štartovného maximálna výška nie je obmedzená – naším cieľom je získať čo najviac finančných prostriedkov ako dar pre Linku detskej istoty.

Pridajte sa k nám, pod spoločným logom Firmy deťom. ĎAKUJEME! pobežíme deťom na pomoc. Stretneme sa 10. septembra na Partizánskej lúke alebo kdekoľvek inde. Pomáhajme pomáhať!

Podrobné informácie a bežecké propozície možno nájsť tu.

Prihlášku nájdete tu.

Ďalšie informácie poskytne:

Mario Fondati, partner v Amrope a koordinátor iniciatívy

Jana Hyžová, Media & Public Relations

Amrop Slovakia – Leaders for What´s Next

Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava

T/F 02 5443 6001, 0904 159 473, E firmydetom@amrop.sk, W www.amrop.sk

Mediálni partneri iniciatívy Firmy deťom. ĎAKUJEME!:

Amrop Slovakia je poradenská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom a stredoeurópskom trhu. Je lídrom v oblasti Executive Search & Leadership Consulting. Slovenský Amrop je súčasťou globálnej siete poradenských spoločností zameraných na kontextom riadené cielené vyhľadávanie manažérov. S viac ako 80 kanceláriami vo viac ako 50 krajinách Amrop disponuje hlbokým poznaním globálnych trhov a pomáha s hľadaním lídrov budúcnosti – Leaders for What’s Next – zvyknutých pracovať ponad hranice na trhoch na celom svete.

Amrop je členom The Association of Executive Search Consultants (AESC) – najprestížnejšej globálnej asociácie poradenských spoločností so zameraním na Retained Executive Search & Leadership Consulting. Amrop je jej najdlhšie pôsobiacim členom a dosiaľ jediným členom s plnohodnotným zastúpením na Slovensku. K riešeniu poradenských projektov pristupujeme prostredníctvom vlastného modelu 3D špecializácií založených na kombinovaní poznania sektorových, funkčných a vlastníckych špecifík klientskych zadaní, čo našim konzultantom umožňuje efektívne riešiť aj komplikované problémy v správnych orgánoch, na najvyšších manažérskych úrovniach a pri vysoko špecializovaných expertoch.

Prostredníctvom riešení v oblasti ľudského kapitálu zameraného na talenty a lídrov pracujúcich v rôznych krajinách a celom spektre sektorov Amrop pomáha klientom rozvíjať biznis a dosahovať strategické ciele.

Amrop poskytuje poradenské riešenia v týchto oblastiach: