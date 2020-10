Iniciatíva Pomoc pre gastro chce dlhodobý kompenzačný fond, pomoc by tak smerovala k ohrozeným prevádzkam

Iniciatíva Pomoc pre gastro (PPG) vidí riešenie krízy gastro podnikania vo vytvorení kompenzačného fondu.

„Iniciatíva PPG dáva do pozornosti dve funkčné riešenia – kompenzačný fond a gastro poukazy, ktoré by poskytli finančnú podporu bez zdĺhavých legislatívnych procesov,“ uvádza iniciatíva v tlačovej správe a zároveň vyzýva štát, aby začal konať.

Pomoc od EK

„Finančne môže pomôcť aj Európska komisia,“ dodáva. Úrad vlády SR v stredu predstavil schému pomoci pre domáci cestovný ruch, ktorá predstavuje 100 miliónov eur.

„My samozrejme vítame každé euro, ktoré podnikateľom v gastro biznise pomôže. Na druhej strane príspevok vo výške od 4 do 10 percent v závislosti od poklesu tržieb nemusí stačiť,“ zhodnotila hovorkyňa iniciatívy Magdaléna Koreny.

Kompenzačný fond

Iniciatíva PPG navrhuje vytvoriť dlhodobý kompenzačný fond, cez ktorý by štát adresne nasmeroval tok finančnej pomoci podľa toho, aké overiteľné straty podnikatelia utrpeli na základe ich registrácie a požiadaviek.

Ďalej navrhuje zavedenie tzv. gastro poukazov, ktoré udržia zákazníkov a zabezpečia reštauráciám aspoň bazálne tržby.

„Štát by vedel takéto gastro poukazy distribuovať cez existujúce informačné systémy podpory stravovania alebo môže vstúpiť do rokovania s firmami, ktoré distribuujú v nejakej inej forme rôzne poukážky,“ uviedla Koreny a dodala, že gastro poukazy predstavujú rýchle a efektívne riešenie, ktoré by napomohlo udržaniu zamestnanosti a to pri zachovaní príjmových mechanizmov na strane štátu.