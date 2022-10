Iniciatíva schvaľuje rozhodnutie ministra Karasa odložiť účinnosť zákona o nových sídlach a obvodoch súdov

Za otvorenú justíciu (ZOJ) schvaľuje rozhodnutie ministra spravodlivosti Viliama Karasa odložiť účinnosť zákona o nových sídlach a obvodoch súdov.

Existovalo riziko, že niektoré súdy by k 1. januáru budúceho roka neboli dostatočne pripravené na prechod do novej organizácie a plynulé pokračovanie ich činnosti. V tlačovej správe to uviedli hovorkyne ZOJ Katarína Javorčíková a Dagmar Valocká.

Vyhlásenie EAJ

ZOJ apeluje na rešpektovanie vyhlásenia Európskej asociácie sudcov (EAJ) z 18. septembra 2022 v nadväznosti na rezolúciu EAJ z 2. septembra 2021, aby boli prijaté regulačné opatrenia, ktoré by zabránili svojvoľne prekladať sudcov a narúšať princíp ich nezávislosti.

Zároveň ZOJ navrhuje prijatie kritérií, ktoré by boli v súlade s medzinárodnými štandardmi postavenia a statusu sudcov, a to v kontexte novej organizácie súdov, pre prípade preloženia sudcov bez ich súhlasu v súdnych obvodoch medzi sídelnými súdmi a ich pracoviskami.

Hodnotiace komisie

Medzi priority šéfa rezortu spravodlivosti by podľa ZOJ malo patriť aj to, že hodnotiace komisie, ktoré vyhodnocujú rozhodovaciu činnosť sudcov, nemajú z legislatívneho hľadiska dostatočne upravenú ani ich činnosť, ani status ich členov.

Súdna rada SR predložila rezortu spravodlivosti konkrétne nedostatky i návrhy na doplnenie zákona o sudcoch a na prijatie vykonávacej vyhlášky k činnosti hodnotiacich komisií.

Ďalšie legislatívne zmeny

ZOJ okrem toho navrhuje i ďalšie legislatívne zmeny, a to obnovenie inštitútu justičných čakateľov, čo by umožnilo, aby si justičný systém pripravil a zaučil budúcich sudcov.

Apeluje tiež na zriadenie Strednej odbornej školy justičného personálu, ktorá by mohla pomôcť s prípravou odborníkov na pozície v justícii.

ZOJ navrhuje aj prípravu manuálu na to, ako reagovať na útoky sudcov za ich rozhodovaciu činnosť či analýzu a poukázanie na negatívny dopad únikov informácií z prebiehajúcich trestných konaní.