Iniciatíva Veda chce žiť! organizuje protest k situácii v SAV, adresovala aj výzvu ministerstvu školstva

BRATISLAVA 2. augusta (WebNoviny.sk) – Iniciatíva Veda chce žiť! organizuje v piatok 3. augusta o 8:45 hod v areáli Slovenskej akadémie vied (SAV) na Patrónke protestné zhromaždenie. SAV sa podľa iniciatívy v posledných týždňoch dostala do kritického stavu pre nekonanie ministerstva školstva pri zápise organizácií SAV do registra verejných výskumných inštitúcií.

„Táto skutočnosť paralyzuje ústavy a vážne ohrozuje našu budúcnosť. Na stretnutí vystúpia predstavitelia Predsedníctva SAV, Snemu SAV a Odborového zväzu SAV, ktorí budú informovať o vzniknutej situácii. Zhromaždenie sa uskutoční aj v Košiciach. Na podujatí bude možné podporiť svojím podpisom výzvu štátnym orgánom, aby sa urýchlene postarali o nápravu vzniknutého stavu,“ informujú členovia Veda chce žiť! na svojej webovej stránke http://www.vedachcezit.sk.

Organizátori vyzývajú ministerstvo školstva, aby si bezodkladne splnilo svoju zákonnú povinnosť a zapísalo organizácie SAV do registra verejných výskumných inštitúcií.

„Ministerstvo k vykonaniu tohto kroku disponuje všetkými podkladmi vrátane tých, ktoré požadovalo nad rámec zákona. Apelujeme na najvyšších ústavných činiteľov, predsedu vlády Petra Pellegriniho, predsedu parlamentu Andreja Danka a prezidenta republiky Andreja Kisku, aby v rámci svojich kompetencií vyvinuli aktivity, ktoré by pomohli k splneniu tejto požiadavky. Očakávame, že najneskôr do 8. augusta si ministerstvo svoju povinnosť splní a všetky organizácie SAV do registra verejných výskumných inštitúcií zapíše. V opačnom prípade budeme vo verejných protestoch pokračovať,“ píše sa vo výzve.

Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii

Národná rada SR v minulom roku schválila zákon o verejnej výskumnej inštitúcii. Podľa tohto zákona sa mali od 1. júla organizácie SAV stať verejnými výskumnými inštitúciami.

Akadémia mala do 1. apríla 2018 predložiť na ministerstvo školstva prvé podklady potrebné na transformáciu inštitúcií z rozpočtovo príspevkových organizácií na verejné výskumné inštitúcie a do 31. mája kompletnú dokumentáciu.

Ministerstvo školstva tvrdí, že našlo v dodaných podkladoch asi 40 nezrovnalostí. „Ešte 21. mája sme zaslali SAV výzvu na doplnenie potrebnej dokumentácie, ale doklady nie sú kompletné dodnes, nebolo preto možné vykonať registráciu,“ povedala šéfka rezortu školstva Martina Lubyová ešte 10. júla na brífingu a dodala, ministerstvo “potrebuje, aby SAV dodala vnútorné predpisy jednotlivých ústavov a ich zoznam majetku”.

„Inštitúcia, ktorá ešte nevznikla, nemôže predložiť vnútorný predpis. Ak boli splnené ostatné podmienky transformácie, tak majetky a práva prešli na verejné výskumné inštitúcie,“ vysvetlil právnik spoločnosti, ktorá vypracovala SAV právnu analýzu, aby posúdila jej súčasný stav.

Na základe právnej analýzy podala akadémia podnet na Generálnu prokuratúru SR za nečinnosť ministerstva školstva vo veci transformácie SAV. Z právnej analýzy podľa akadémie jednoznačne vyplýva, že ministerstvo školstva je povinné zapísať verejné výskumné inštitúcie do registra, keďže mu táto povinnosť (nie možnosť) vyplýva zo Zákona o SAV.

Reakcia ministerstva školstva

Ministerstvo školstva upozorňuje, že viaceré medializované informácie zo strany SAV pri transformácii na verejné výskumné inštitúcie, sa nezakladajú na pravde. Napríklad to, že SAV dodala do zákonom stanoveného termínu 31. mája na ministerstvo všetky dokumenty požadované zákonom alebo to, že ministerstvo požadovalo údaje nad rámec zákona a postupne zvyšovalo požiadavky, nie je pravda.

Ministerstvo si pri transformácii všimlo, že dochádzalo k netransparentnému konaniu pri evidencii majetku SAV. Nehnuteľný majetok uviedla bez špecifikácie a podpisu, iba s odkazom na číslo listu vlastníctva. Hnuteľný majetok a iné práva a pohľadávky neuviedla vôbec.

„Nemohli sme súhlasiť so spôsobom identifikácie hnuteľného majetku, ktorý bol uvedený neurčito a bez údajov, ktoré by ho umožnili identifikovať a oceniť. Napríklad bola tam identifikácia len inventárnym číslom a slovom superpočítač, mikroskop či traktor. My sme požadovali jednoznačnú identifikáciu majetku v súlade s inventárom. Za toto je ministerstvo obviňované, že stupňovalo požiadavky?“ pýta sa Lubyová.

Akadémia trvá na tom, že si svoje povinnosti potrebné na transformáciu splnila a zdôrazňuje, že urýchlene potrebuje zápis do registra. Verejné výskumné inštitúcie síce založené sú, ale nevznikli. Na to je potrebné, aby boli zapísané v registri. „Inštitúcie momentálne nemôžu nakladať s peniazmi na nákup techniky, služobné cesty si zamestnanci hradia z vlastného vrecka, nie je možné zapájať sa do projektov či grantov. Nezanedbateľná je duševná ujma. V situácii, keď vedci necítia podporu zo strany štátu, ale čelia nezmyselným prekážkam, je atraktivita tohto povolania vážne ohrozená,“ povedala hovorkyňa akadémie Monika Hucáková.

Problém sa však podľa ministerky rieši. „Snažili sme sa SAV pomôcť preklenúť toto vákuum, školský výbor predložil novelu zákona o SAV, ktorá to mala riešiť tak, aby organizácie, ktoré nestihnú dodať dokumenty, mohli fungovať ďalej. Prezident Andrej Kiska však zákon vrátil a musíme to teraz spoločne so SAV riešiť,“ vysvetlila Lubyová s tým, že rezort SAV ponúkol, aby využila registráciu podľa platného zákona o verejných výskumných inštitúciách už teraz.

„Ministerstvo je pripravené spolu s rezortom financií a Úradom vlády SR pracovať s jej žiadosťami s vysokou prioritou tak, aby mohli byť prerokované vládou už v auguste,“ dodala Lubyová.