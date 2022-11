Inkvizícia bola úspešná, vyhlásil Bittó Cigániková. Povedala, čo bude jej odpoveďou a nešetrila ani Záborskú (video)

Inkvizícia bola úspešná, odpoveďou bude ešte energickejší boj za práva žien. Poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) Jana Bittó Cigániková (SaS) sa tak v piatok vyjadrila na tlačovej konferencii.

„Politicky som rátala s tým, že budem odvolaná, nakoľko som terčom lídra Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Igora Matoviča a jeho hnutia už istú dobu. Som rada, že dôvodom odvolania je najmä môj boj za práva žien,“ uviedla Bittó Cigániková. Dodala, že ďalším dôvodom bolo vraj jej nedostatočné vzdelanie.

„Mám dokončené dve vysoké školy, na jednej som študovala manažment zdravotníctva. Adekvátnejšie vzdelanie nie je. Na to, aby ste riadili zdravotníctvo, nepotrebujte vedieť operovať slepé črevo,“ tvrdí poslankyňa a dodala, že v súčasnosti študuje tretiu vysokú školu, odbor ošetrovateľstvo.

Ľuďom lezie do spálne

Bittó Cigániková taktiež povedala, že jej odvolanie nikomu nepomôže.

„Nič sa nemení na tom, že sa presuniem z jednej stoličky na druhú. Moja sila nespočíva vo funkcii, ale v tom, že roky venujem kopu energie a snahu na zlepšenie podmienok v zdravotníctve a ľudia to vedia,“ doplnila.

Svojej zástupkyni Anne Záborskej, ktorá podľa slov poslankyne momentálne riadi parlamentný zdravotnícky výbor, praje, aby mala rovnaké množstvo energie, času a odhodlania riešiť problémy so zdravotníckym sektorom.

„Pani Záborská vie komunikovať slušne, ale návrhmi, ktoré dáva, lezie ľuďom do životov, do spálne, do tela žien. Stará sa do rozhodnutí, do ktorých jej nič nie je. Záborská chce, aby sa všetci riadili učením Cirkvi. Skupina okolo nej je taká fanatická, že sú schopní kritizovať aj Pápeža Františka, keď neladí z ich návrhmi,“ doplnila.

Podlý a zákerný krok OĽaNO

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš na sociálnej sieti napísal, že hnutie Bittó Cigánikovú nepotopilo, keďže sa nezúčastnilo na hlasovaní. „Nemáme krvavé oči, preto sme nechali o jej zotrvaní rozhodnúť plénum NR SR,“ uviedol Šipoš.

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík tvrdí, že keby hnutie OĽaNO naozaj nechcelo odvolať Bittó Cigánikovú z funkcie predsedníčky zdravotníckeho výboru, tak by išli hlasovať a nehlasovali by za jej odvolanie, napríklad by sa zdržali hlasovania a vtedy by Bittó Cigániková podľa Sulíka odvolaná nebola.

„To, čo spravilo OĽaNO, považujem za podlé a zákerné. Myslím si, že presne ich to vykresľuje, akí sú,“ uviedol Sulík.

Katastrofálny stav zdravotníctva

Predseda SaS taktiež vysvetlil, prečo strana pomohla otvoriť mimoriadnu 76. schôdzu k prijatiu uznesenia o riešení krízovej situácie v zdravotníctve.

„Zdravotníctvo je v katastrofálnom stave. Po dvanástich rokoch rozkrádania pod taktovkou strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prišiel totálne neschopný minister Marek Krajčí (OĽaNO), ktorý sa síce nepodieľal na rozkrádaní, ale nebol schopný manažovať,“ myslí si Sulík. V závere dodal, že na hlasovaní o uznesení o riešení krízovej situácie v zdravotníctve sa strana nezúčastní.