Instagram predstavil prvý zo série nástrojov, ktoré by mali pomôcť bojovať proti kyberšikane

Instagram predstavil prvý z pripravovanej série nástrojov, ktoré by mali pomôcť bojovať proti šikane na platforme. Ten pri zaznamenaní potenciálne nevhodného komentára núti autora ešte raz sa zamyslieť, či si je istý, že ho chce zverejniť.

K tomuto nástroju by mala čoskoro pribudnúť aj možnosť, vďaka ktorej by mohli obete kyberšikany obmedziť interakcie s používateľmi, ktorí ich obťažujú. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na blog šéfa Instagramu Adama Mosseriho.

Platformu obvinili po samovražde školáčky

Instagram sa v poslednom čase ocitá pod čoraz väčším tlakom riešiť problém so šikanou medzi používateľmi, najmä následkom medializovaných prípadov, akým bola napríklad samovražda britskej tínedžerky Molly Russell.

Dievčina si vzala život v roku 2017 ako 14-ročná a na jej instagramovom účte následne našli znepokojivý obsah, čo viedlo otca školáčky k obvineniu platformy, že ju pomohla zabiť.

Mosseri v spomínanom blogu priznáva, že firma by v tejto oblasti mohla robiť viac. „Môžeme robiť viac, aby sme zabránili šikane na Instagrame a môžeme robiť viac, aby sme pomohli obetiam šikany postaviť sa tyranom,“ napísal.

Nástroje, ktoré podľa jeho slov predstavujú len dva kroky na veľmi dlhej ceste, vychádzajú z chápania, ako sa ľudia navzájom šikanujú a ako reagujú na šikanu na Instagrame.

Svoje slová si rozmysleli

Platforma používa umelú inteligenciu, ktorá rozozná potenciálne nevhodný text. V príklade, ktorý Mosseri uvádza, používateľ napíše do komentára „si taká škaredá a hlúpa“ a následne sa objaví text s otázkou „Ste si istý, že toto chcete zverejniť? Zistite viac“.

Ak sa používateľ rozhodne, že sa chce dozvedieť viac, objaví sa oznam „Prosíme ľudí, aby si rozmysleli komentáre, ktoré sa zdajú podobné tým, aké už niekto v minulosti nahlásil„.

Používateľ to môže ignorovať a komentár aj napriek upozorneniu zverejniť, no Instagram tvrdí, že počas testovania sa im potvrdilo, že niektorí si svoje slová rozmysleli, keď dostali možnosť zamyslieť sa na nimi.

Nástroj zatiaľ sprístupňujú pre anglicky hovoriacich používateľov a v budúcnosti by ho chceli zaviesť celosvetovo, vyjadril sa Instagram pre BBC.

Nahlasovanie tyranov

Druhý nástroj by mal používateľom umožniť obmedzenie kontaktu s ľuďmi, ktorí ich šikanujú. „Od mladých ľudí v našej komunite sme počuli, že sa zdráhajú blokovať, prestať sledovať alebo nahlasovať tyranov, pretože by to mohlo situáciu ešte zhoršiť, najmä ak sú s nimi v kontakte aj v skutočnom živote,“ vysvetľuje Mosseri.

Preto chceli vytvoriť niečo, čo by ľuďom umožnilo kontrolovať obsah bez toho, aby sa o tom dozvedel páchateľ kyberšikany.

Keď človek takéhoto používateľa zakáže, jeho komentáre sa zobrazia len jemu samému a nedozvie sa o tom, pričom tiež nebude vidieť kedy je jeho obeť aktívna ani to, či si prečítala jeho správy.

Informácie pochádzajú z webstránok www.bbc.com a instagram-press.com.