Inštitút kolúznej väzby sa musí podľa Gyimesiho zmeniť, verí v dohodu medzi Kolíkovou a Sme rodina

Poslanec Národnej rady SR (NR SR) György Gyimesi (OĽaNO) je presvedčený, že inštitút kolúznej väzby treba zmeniť. Zároveň uviedol, že ak by zahlasovali za návrh Sme rodina, ktorý má upraviť kolúznu väzbu, nebolo by to porušenie koaličnej zmluvy.

Povedal to v sobotňajšej relácii RTVS Sobotné dialógy. Podotkol, že koaličná zmluva explicitne zakazuje hlasovať za opozičné návrhy, ale tento návrh je od koaličného partnera.

Ak by parlament posunul novelu Trestného poriadku do druhého čítania, podľa Gyimesiho by tak vytvorili časový priestor, aby sa medzi hnutím Sme rodina a ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí) zrodila dohoda. Verí, že sa napokon dohodnú.

O poslaneckom návrhu Petry Hajšelovej (Sme rodina) má podľa neho v pondelok 17. mája rokovať poslanecký klub hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Nezaradený poslanec NR SR a podpredseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Richard Raši poukázal na to, návrh je ešte len v prvom čítaní, a ak prejde do druhého, bude mesiac na to, „aby sa všetky chyby vychytali“. Má pocit, že ide skôr o politický spor medzi dvomi koaličnými stranami než o obsahový.