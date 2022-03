Inštitút ľudských práv spustil kampaň týkajúcu sa spoluviny Slovenska na holokauste

Inštitút ľudských práv (IĽP) spustil vzdelávaciu kampaň Koho sme stratili. Kampaň sa týka spoluviny Slovenska na holokauste. Cieľom kampane je ukázať osudy obetí holokaustu.

Do kampane sa môžu zapojiť stredoškoláci aj prostredníctvom spracovania osudu obete na sociálnych sieťach. Z najlepších prác bude vytvorené virtuálne múzeum pre širokú verejnosť. Informuje o tom riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher v tlačovej správe.

„Vojnový tzv. Slovenský štát si musíme pripomínať, nie však s pomýlenou nostalgiou, ale ako varovanie, čo sa môže stať, keď sa z nenávisti voči menšine stane štátna politika. Táto téma je stále aktuálna, veď predvojnový antisemitizmus do značnej miery staval na mýtoch a stereotypoch, ktoré by sme dnes nazvali konšpiráciami a dezinformáciami. Myslieť si, že takáto tragédia by sa nemohla zopakovať je naivné a krátkozraké,” uviedol Weisenbacher.

Kampaň je súčasťou projektu Informal Participatory Education on Antisemitism and Holocaust, ktorý je podporený Európskou komisiou v rámci programu Rights, Equality and Citizenship.