Inštitút osobného bankrotu nestačí, Žitňanská žiada odbornú diskusiu o exekučnej amnestii

BRATISLAVA 17. januára (WebNoviny.sk) – Ministerka Žitňanská očakáva pri exekučnej amnestii odbornú a vecnú debatu. Uviedla to po dnešnom rokovaní vlády s tým, že pracovnú verziu už rezort predložil na posúdenie koaličným partnerom.

Očakávania bez reálneho výsledku

„Na konci januára sa k téme vrátime. Až 3,7 milióna exekučných konaní je veľká téma, preto považujem za absolútne prirodzené, že si to musia všetci naštudovať a následne nájsť prijateľné riešenie,“ skonštatovala Žitňanská. Šéfka rezortu spravodlivosti nechcela konkretizovať štátne inštitúcie, ktorých by sa amnestia mohla dotknúť.

„Nebudem teraz predčasne hovoriť o presných parametroch. Musíme sa najskôr dohodnúť, v akom rozsahu sa chceme zhostiť tejto témy, až potom môžme hovoriť o podrobnostiach či inštitúciách, ktorých sa to bude týkať,“ doplnila ministerka. Ako dodala, bolo by veľmi nešťastné uvádzať konkrétnosti vopred, pretože by to mohlo vyvolať očakávania bez reálneho výsledku.

Milióny exekučných konaní

Žitňanská pripomenula aj skutočnosť, že inštitút osobného bankrotu na obrovské množstvo týchto problémov nepostačuje. „Dostupnejší osobný bankrot považujem za veľmi dobrý krok, najmä pre ľudí, ktorí sa dostali do dlhovej pasce a neexistuje pre nich iné východisko. Napriek tomu, keby sme sa spoliehali iba na tento inštitút, trvalo by to možno až desať rokov, pretože tej nahromadenej agendy je jednoducho priveľa,“ priblížila.

Na Slovensku je v súčasnosti až 3,7 milióna exekučných konaní. Podľa stanoviska ministerstva z decembra 2017 je až približne polovica stará zhruba päť až desať rokov. Reálne sa tak podľa slov Žitňanskej v týchto sporoch nič nevymáha, iba sa zvyšujú finančné náklady všetkých zúčastnených. Ministerka očakáva, že odborná debata na úrovni koalície by mohla byť dokončená na prelome januára a februára tohto roka.