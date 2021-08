Inštitút zamestnanosti požaduje zmeny v materskej či nižší rodičovský bonus pre penzistov

Rodičovský bonus pre penzistov, ktorý by sa mal na Slovensku zaviesť od začiatku roka 2023, by mal dosahovať len 0,5 percenta namiesto navrhovaných 2,5 percenta z hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu pracujúceho dieťaťa.

Ako zásadnú pripomienku k návrhu novely zákona o sociálnom poistení to uviedol Inštitút zamestnanosti. Inštitút argumentuje tým, že dôchodkový systém na Slovensku je dlhodobo schodkový a neudržateľný.

Čerpanie materskej na dni

Inštitút zamestnanosti tiež navrhuje upraviť ustanovenia zákona o vyplácaní materskej dávky tak, aby bolo možné čerpať túto dávku na dni, nie iba celé mesiace.

„Napríklad by matka dieťaťa mohla byť od šiesteho mesiaca veku dieťaťa v pondelok až štvrtok na rodičovskej dovolenke a v piatok v práci a otec by bol v pondelok až štvrtok v práci a v piatok na materskej dovolenke,“ uviedol Inštitút zamestnanosti. Takáto zmena by podľa inštitútu výrazne prispela k zosúladeniu rodinného a pracovného života. Podľa inštitútu by sa tiež mala zaviesť možnosť, aby platiteľ poistného, najmä živnostník, mohol dať Sociálnej poisťovni súhlas na inkaso.

Časť hrubej mzdy pre rodičov

Od začiatku roka 2023 by sa mal na Slovensku zaviesť rodičovský bonus. Dieťa pracujúce na Slovensku bude môcť odviesť každému rodičovi na penzii 2,5 percenta z jeho hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu. Vychádzať sa pritom bude z príjmov dieťaťa spred dvoch rokov.

Zavedenie rodičovského bonusu je súčasťou návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý rezort práce predložil do pripomienkového konania.