Inteligentná práca s dopytom a zónová logistika prinesú viac udržateľnosti

Dáta World Economic Forum ukazujú, že emisie, ktoré vznikajú pri doručovaní na poslednej míli v mestách, môžu do roku 2030 narásť až o 32 %. Nároky zákazníkov postupne stúpajú a zároveň silnie aj konkurenčné prostredie v rámci e-commerce. Situácia na trhu si žiada, aby logistické spoločnosti boli schopné flexibilne reagovať na dopyt, ktorý je potrebné napĺňať s dôrazom na udržateľnosť.

Elektromobily preplnené ulice nevyriešia

Aspekt udržateľnosti nie je možné v súčasnej dobe v logistike opomenúť. Naopak, je potrebné naň nahliadnuť z iného uhla pohľadu, ako len zvyšujúcim sa počtom elektromobilov v logistickej flotile. Elektromobily síce majú svoje nesporné výhody, ale celý proces doručovania stojí a padá na mestskej infraštruktúre, ktorá nie je zatiaľ uspôsobená na vysoký počet elektrických áut na cestách. Na Slovensku bolo koncom roka 2021 zaregistrovaných iba necelých 6-tisíc vozidiel s nízkymi emisiami. Cesta k zníženiu emisií z osobných automobilov do roku 2030 bude vyžadovať ich navýšenie na viac ako 200-tisíc s tým, že bude dôležité budovať a rozširovať existujúcu nabíjaciu sieť.

„Našou prioritou je, aby sme boli pri doručovaní čo najšetrnejší voči ovzdušiu. 80 % nášho vozového parku poháňa CNG. Pravidelne ale v prevádzke testujeme aj elektrické vozidlá. Jedna z našich pobočiek je kompletne elektrická. Uvedomujeme si však, že elektrifikácia flotily je špička ľadovca, dôležité sú aj dáta a zónová logistika, ktoré považujeme za budúcnosť udržateľnej logistiky,“ hovorí Ivo Velíšek, CEO DoDo pre Česko a Slovensko.

Trhovisko časových slotov

Oproti roku 2019 vzrástol v roku 2020 počet e-shopov na slovenskom trhu o 14 %. Ukazujú to dáta portálu Heureka s tým, že na Slovensku bolo približne 14 300 internetových obchodov. S rastom internetového maloobchodu zaznamenávame aj zvýšený dopyt po efektívnom doručovaní. Podľa Iva Velíška nie je riešením logistika zameraná na extrémne krátke časy doručovania. Rozmach týchto takzvaných „15 minútových“ doručovacích služieb potravín môžeme vidieť v mestách ako New York či Londýn, kde sa zároveň ukazujú aj ich limity súvisiace s vysokým nárokom na množstvo personálu. „Udržateľnú logistickú alternatívu ponúka práca s časovými slotmi. Tá umožní do pár hodín od objednania priviezť plnohodnotný nákup, a to vo vopred zvolenom termíne, ktorý si zákazník sám vyberie. Služba funguje bez toho, aby zákazník musel robiť kompromis pri výbere tovaru z dôvodu oklieštenej ponuky,“ hovorí Ivo Velíšek.

Časové sloty navyše môžu do budúcnosti od základov zmeniť fungovanie elektronického obchodu a podstatne zlepšiť ekologickú stopu doručovania. Princíp, ako by to mohlo v budúcnosti fungovať, je jednoduchý. Logistická firma svojim obchodným partnerom v reálnom čase ponúkne voľné časové sloty, v ktorých je možné tovar doručiť zákazníkom v konkrétnych rozvozových zónach. Ivo Velíšek objasňuje, že každý takýto slot bude mať pevne danú kapacitu, vďaka čomu je možné regulovať dopyt a zároveň zaistiť plynulosť a efektivitu.

Výsledkom je to, že hýbateľom dopytu nie je len obchodník, ale aj logistická spoločnosť, ktorá má jasne dané obmedzené kapacity v oblastiach, kde doručuje a obchodníkom teda môže pomôcť cieliť dopyt tam, kam sa to oplatí a kde to dáva zmysel aj z hľadiska možnosti doručenia.

Logistika v mikrozónach

Ekonomický model vyvinutý spoločnosťou Accenture v spolupráci s Frontier Economics ukazuje, že správnym krokom na ceste k udržateľnejšiemu doručovaniu by mohli byť sklady vybudované čo najbližšie k zákazníkovi, ktoré by vytvorili podmienky pre nízkoemisnú dopravu na poslednej míli, napríklad bicyklom alebo dokonca pešo. Podľa analýzy by mohli pomôcť znížiť emisie na poslednej míli o 26 % do roku 2025 vo veľkomestách Chicago, Londýn alebo Sydney.

Ďalším riešením je zavedenie zónovej logistiky, ktorá je založená na koncentrácii zásielok v mikrozónach, čo umožňuje kuriérom ekologicky a efektívne obsluhovať koncových zákazníkov s nižším počtom áut a menej najazdenými kilometrami.

Predikcia dopytu robí logistiku udržateľnejšou

V hľadaní alternatív, vďaka ktorým bude prevádzka ekologicky zodpovednejšia, nie je možné opomenúť technológie. Najnovšie technológie ako prediktívna analytika, analýza Big Data či umelá inteligencia menia pohľad na to, ako dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu a zároveň myslieť udržateľne. „Dátová analytika dovoľuje predpovedať, koľko tovaru sa predá a kam sa bude doručovať, čím predchádzame poloprázdnym autám, ktoré vezú dva balíky na kilometroch dlhej trase. Naša logistická platforma GAIA dokáže navrhnúť cestu kuriéra tak, aby v danej oblasti doručil maximum zásielok a zároveň zvolil najefektívnejšiu trasu,“ hovorí Ivo Velíšek.

Komplexné dáta a analytika prispievajú k udržateľnejšiemu doručovaniu aj podľa Accenture. V mestách, ktoré Accenture skúmalo by kombinácia lokálnych skladov, nízkoemisnej dopravy na poslednej míli s optimalizáciou trasy mohla pomôcť znížiť emisie takmer o desatinu s tým, že by sa ušetrilo až 140 miliónov prejdených kilometrov. Kľúčom k realizácii je podľa Accenture zdieľanie dát prostredníctvom cloudu.

