Inteligentné parkovanie na sneme ZMOS

Bratislava, 18.5. 2017 ( WBN/PR ) – Obce a mestá by už v blízkej budúcnosti mohli namiesto parkovacích služieb a automatov využívať mobilnú aplikáciu a senzory obsadenosti parkovacích miest.

Parkovací systém ParkDots je založený na princípe internetu vecí (IoT). Jeho hlavnými časťami sú mobilná aplikácia pre vodičov a správcovská aplikácia pre prevádzkovateľa parkoviska, napríklad obec. Systém ďalej využíva bezdrôtové senzory obsadenosti parkovacieho miesta.

V reálnom čase dostupné informácie o obsadenosti parkovacieho miesta umožnia jeho efektívnejšie využívanie, kontrolu aj spoplatňovanie. Vodiči si budú môcť zarezervovať voľné miesto, navigovať sa naň, a prostredníctvom mobilnej aplikácie komfortne za parkovanie zaplatiť. Systém umožní zdieľať parkovacie miesta v čase, keď nie sú ich majiteľmi obsadené.

Okrem skrátenia času, ktorý dnes vodiči strácajú pri hľadaní parkovacieho miesta, sa obmedzia emisie, zvýši sa dostupnosť parkovacieho priestoru a zníži sa množstvo nevyužívaných parkovacích miest. Systém dokáže čiastočne nahradiť aj služby parkovacích služieb a automatov. Využívanie mobilnej aplikácie by mohlo pomôcť zvýšiť platobnú disciplínu vodičov, ktorá sa dnes pohybuje v rozmedzí iba 40 až 60 %.

„Veríme, že táto technológia je odpoveďou na jeden z najpálčivejších problémov, ktorý trápi mestá. Počet ich obyvateľov sa zvyšuje a s nimi aj počet vozidiel. Dopyt po parkovacích kapacitách už dnes prevyšuje ponuku. Náš parkovací systém umožní ich efektívnejšie využívanie, zvýši sa komfort pre vodičov a obec alebo mesto zároveň získa lepší prehľad o využívaní, obrátkovosti a výnosnosti parkovania na svojom území,“ vysvetľuje produktový manažér PosAm Martin Budaj.

Fakty a čísla o parkovaní na Slovensku

Prieskum, ktorý realizovala spoločnosť PosAm ukázal, že až 82 % ľudí by využívalo parkovaciu aplikáciu na vyhľadanie miesta a úhradu parkovného. 74 % majiteľov parkovacích miest by ich zdieľalo v čase, keď ich nevyužívajú. Navigáciu do cieľa cesty pri šoférovaní už dnes pravidelne využívajú tri štvrtiny vodičov.

Synergia dosiahnutá spoluprácou v rámci skupiny Slovak Telekom.

Aplikáciu ParkDots vyvíja spoločnosť PosAm, dcérska spoločnosť Slovak Telekom. Dátovú konektivitu a výpočtové zdroje z cloudu potrebné pre fungovanie celého systému zabezpečuje Slovak Telekom. Jedná sa o prvý spoločný projekt v rámci skupiny, zameraný na rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť riešení v oblasti IoT.

V súčasnosti je systém v pilotnej prevádzke. Verzia určená pre nasadenie v reálnych podmienkach by mohla byť k dispozícii v najbližších mesiacoch.

ParkDots dopĺňa riešenia PosAm pre samosprávy

Slovenská IT spoločnosť PosAm už dnes prevádzkuje niekoľko nosných riešení pre samosprávu. Rozpočtový informačný systém pre samosprávu (RIS.SAM) je centrálny informačný systém Ministerstva financií SR (MF SR), ktorého hlavnou úlohou je zber rozpočtových údajov subjektov územnej samosprávy pre potreby zostavovania a sledovania rozpočtu verejnej správy. Zároveň je to nástroj, ktorý MF SR poskytuje bezplatne mestám a obciam pre skvalitnenie ich rozpočtového radenia.

PosAm je takisto členom konzorcia dodávateľov Dátového centra obcí a miest (DCOM), ktoré elektronizuje služby samosprávy pre občanov. Pracovníci samosprávy prostredníctvom neho využívajú aplikácie, ktoré zabezpečujú chod obcí a miest a umožňujú vybavovať požiadavky občanov elektronicky.

ParkDots sa svojím zameraním ešte viac priblíži k samotným občanom. Vďaka použitiu najnovších technológií im zjednoduší a uľahčí parkovanie a ponúkne nové možnosti pri využívaní parkovacích miest. Samotné obce získajú výkonný nástroj na manažovanie statickej dopravy.

O spoločnosti PosAm

PosAm pôsobí na slovenskom trhu od roku 1990. Z niekoľkých nadšencov výpočtovej techniky sa spoločnosť rozvinula do firemnej štruktúry s viac ako 250 zamestnancami. V roku 2010 sa PosAm stal súčasťou skupiny Slovak Telekom, čím potvrdil a posilnil pozíciu vedúcej IT spoločnosti na Slovensku. Hlavným cieľom spoločnosti je prinášať partnerom a zákazníkom úžitok prostredníctvom unikátnych riešení s využitím potenciálu širokej škály informačných technológií. PosAm sústreďuje svoje úsilie na poskytovanie služieb a riešení pre korporátnych zákazníkov. V rámci svojho portfólia PosAm ponúka individuálny softvérový vývoj, vlastné aplikačné riešenia, systémovú integráciu, konzultačné služby, outsourcing a infraštruktúrne riešenia. Partnerské vzťahy so svetovými technologickými lídrami, inovačný potenciál manažmentu a silný lokálny tím, podporený investíciami do vzdelávania zamestnancov sú zárukou neustáleho napredovania a špičkových výkonov.

