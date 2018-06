Inteligentné telefóny z nás robia asociálov, Clarify upozorňuje na digitálne závislosti u detí

BRATISLAVA 27. júna (WebNoviny.sk) – Občianske združenie Aliancia za čistú hru – Clarify vyzýva ministerstvá školstva a zdravotníctva, aby čo najrýchlejšie pripravili detailný a kvalitný program prevencie a výchovy na základných a stredných školách eliminujúci nadmerné hranie končiace sa v digitálnych závislostiach.

Nové ochorenie

Podľa rozhodnutie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa závislosť od hier stáva oficiálnou chorobou. Podľa združenia musí štát čo najskôr začať chrániť deti a mladú generáciu pred modernými, digitálnymi závislosťami.

„Konečne! Toto sme hovoril už dlho, že bude problém a treba to pomenovať a čo najskôr riešiť. Vidieť to hocikde, aj na bežnej ulici, kde idú duchom nepríčetné deti do školy a zo školy a hrajú, a hrajú. Rozdiel medzi mojou generáciou a terajšou je, že my sme sa hrali a oni len hrajú,“ povedal dnes pre agentúru SITA riaditeľ aliancie Clarify Rafael Rafaj.

WHO v týchto dňoch dokončila svoju v poradí už jedenástu Medzinárodnú klasifikáciu ochorení ICD-11. Lekári používajú tento dokument ako východiskový bod pre klasifikáciu a definovanie chorôb. Najnovšia verzia po prvý raz v histórii ICD obsahuje nové ochorenie, ktoré zakotvilo v zdravotníckom štandarde – závislosť od videohier.

Deti treba chrániť

Na fakt, že svet moderných závislostí je oveľa širší aj nebezpečnejší, ako si chceme pripustiť, poukázali predstavitelia združenia aj prednáškou na odbornej konferencii v októbri minulého roka v Prešove.

„Digitálne závislosti by spoločnosť mala začať vnímať nielen ako trend či ako spoločenský jav, ale aj z pohľadu prevencie, výchovy a vzdelávania pred vznikom fatálneho online duševného otroctva. Je čas pozrieť sa do zrkadla pravdy a namiesto ideologických experimentov na školách začať chrániť deti a mladú generáciu pred reálnymi hrozbami skôr, ako to bude problém nielen jedného percenta medicínsky závislých osôb,“ poznamenal Rafaj.

Závislosť od hier je uvedená vedľa závislosti na hazardných hrách (gambling) a iných abnormalít spôsobených návykovým správaním. Podľa WHO sa prejavuje pretrvávajúcim alebo opakujúcim sa hraním, ktoré zahŕňa neschopnosť hráča kontrolovať si frekvenciu a dĺžku hrania, či uprednostňovaním hrania pred základnými každodennými aktivitami.

Chorobné sledovanie YouTube

Ak sa takéto správanie dostáva na úkor rodinného, sociálneho, vzdelávacieho alebo pracovného života, začína byť ochorenie závažným. Najmä mladí ľudia upadajú do site závislosti uprednostňovaním hrania (najmä videohier) pred základnými každodennými aktivitami na úkor rodinného, sociálneho, vzdelávacieho alebo pracovného života. Aj preto Aliancia za čistú hru – Clarify apeluje aj na mladých ľudí, ako aj na rodičov, aby mali veci pod kontrolou sami a nie, aby hranie malo kontrolu nad nimi, respektíve ich detí.

Podľa Rafaja príklad reportáže americkej stanice PBS NewsHour o odvykacej liečebnej kúre 13-ročného dievčaťa kvôli chorobnému sledovaniu videí na YouTube ilustruje, že problémom nie je len aktívne hranie videohier. Aj štúdia spoločnosti Nokia odhalila vysokú mieru závislosti užívateľov na mobilných aplikáciách, kde inteligentné telefóny sa stávajú odrazom nás samotných. Podľa analýzy, ktorú citoval denník Washington Post, inteligentné telefóny z nás robia asociálov.

„Je načase, aby kompetentní na Slovensku začali brať vážne aj výskum Alexandra Kibitova, vedúceho Laboratória molekulárnej genetiky, ktorý dokázal, že genetické markery závislosti na internete a na sociálnych sieťach sú na 80 percent zhodné s markermi pre závislosť na alkohole a drogách,“ dodal Rafaj.