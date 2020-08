Inter Miláno so Škriniarom v semifinále Európskej ligy, postup si vybojoval aj Manchester United

Futbalová Európska liga 2019/2020 už pozná mená dvoch semifinalistov. V pondelkových večerných dueloch na turnaji v Nemecku si postup medzi najlepšiu štvoricu vybojovali taliansky Inter Miláno so slovenským obrancom Milanom Škriniarom a anglický Manchester United. Ďalšie dve štvrťfinálovú súboje sú na programe v utorok.

V Düsseldorfe sa v súboji medzi Milánčanmi a nemeckým tímom Bayer Leverkusen všetko dôležité udialo už v prvej polhodine. V danom úseku padli všetky tri góly stretnutia a vedenie 2:1 si Taliani udržali až do konca. Skóre otvoril už v 15. minúte stredopoliar Nicoló Barella, na ktorého o šesť minút neskôr nadviazal elitný strelec Romelu Lukaku.

Skóroval v deviatich dueloch po sebe

Belgičan sa tým zapísal do histórie, keďže ako prvý hráč dokázal v tejto súťaži skórovať v deviatich po sebe idúcich dueloch. „Rekordy sú rekordy, ale víťazstvá sú omnoho viac dôležité. Leverkusen bol veľmi silný súper s kvalitným trénerom, nemali sme to teda jednoduché. Naša obrana však urobila neskutočne dobrú prácu. Zlepšujeme sa, no ešte musíme popracovať na tom, aby sme vedeli zápasy rozhodnúť v náš prospech skôr, ak na to máme šance,“ prezradil na webe UEFA.com Romelu Lukaku.

O ďalšie štyri minúty síce za Bayer skorigoval Kai Havertz, ale to bolo zo strany Leverkusenu všetko. Nemci síce mali loptu častejšia na svojich kopačkách, ale strelecky aktívnejší boli Milánčania. Slovenský bek Škriniar sedel od začiatku zápasu na lavičke, do hry sa dostal v 84. minúty, keď nahradil Alessandra Bastoniho.

Omnoho viac sa na postup nadreli futbalisti Manchestru United. V súboji proti FC Kodaň síce mali v Kolíne nad Rýnom prevahu, dlho ju však nedokázali premeniť na gól. Keď sa im to v závere prvého polčasu podarilo, analýza videom ukázala postavenie mimo hry a skóre sa nemenilo, pretože brankár dánskeho tímu Karl-Johan Johnsson predvádzal skvelé zákroky.

Tréner Solskjaer pochválil brankára

Dáni v celom súboji ani raz nevystrelili na bránku a v prvej časti predĺženia napokon inkasovali, keď pokutový kop premenil portugalský reprezentant Bruno Fernandes.

„V tejto sezóne sme sa medzi posledné štyri tímy dostali už tretíkrát, podarilo sa nám to v každej súťaži, v ktorej sme hrali. Gólman súpera bol dnes fantastický až neskutočný, ale musím pripomenúť, že my sme dvakrát trafili konštrukciu jeho bránky,“ zhodnotil po poste spokojný nórsky kouč anglického kolektívu Ole Gunnar Solskjaer.

Inter Miláno sa v semifinále EL stretne 17. augusta v Düsseldorfe s víťazom utorkového duelu medzi ukrajinským Šachtarom Doneck a švajčiarskym tímom FC Bazilej, na Manchester United o deň skôr čaká v boji o finále v Kolíne nad Rýnom úspešnejší zo zápasu medzi anglickým Wolverhamptonom Wanderers a španielskym klubom FC Sevilla. Finále naplánovali na 21. augusta do Kolína nad Rýnom.