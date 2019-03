Internetové šialenstvo Skibidi naživo na Slovensku, Little Big vystúpia v máji v Bratislave

BRATISLAVA 8. marca 2019 (WBN/PR) – Ruská skupina Little Big, ktorá rozbila internet megahitom Skibidi, vystúpi 13. mája 2019 v bratislavskom Majestic Music Clube. Šialenstvo spojené s bizarnou tanečnou choreografiou získalo dokonca vlastný hashtag #skibidichallenge a za pár mesiacov získalo viac ako 140 miliónov pozretí na Youtube.

Little Big – Skibidi

Little Big nie sú pre znalcov neznámym pojmom. Fanúšikov poslala ruská „zborna“ do kolien aj predchádzajúcimi hitmi ako Big Dick, Lolly Bomb či Give me your Money. V textoch aj videoklipoch si kapela z Petrohradu často uťahuje z rôznych životných situácií či politiky. Little Big sú v súčasnosti najrýchlejšie letiacou ruskou raketou a ich šou skrátka treba zažiť J

Vstupenky od 29,60 EUR sú v predaji exkluzívne iba v sieti Lístocheck >> https://listocheck.sk/detail/little-big

Organizátori varujú pred nákupom lístkov cez akékoľvek iné portály či od priekupníkov. Platné sú len lístky kúpené cez listocheck.sk a s uvedeným skutočným menom držiteľa vstupenky. Pri nákupe od podvodníkov (napr. ViaGogo) môžu byť vstupenky neplatné a výrazne predražené.

Vstupenky:

https://listocheck.sk/detail/little-big

Facebook event:

https://www.facebook.com/events/449878225546820/