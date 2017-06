Investície spoločnosti UPC sú významnou podporou pre spotrebiteľov a podniky

Oxera report: Celkový sociálny prínos investícií spoločnosti UPC do širokopásmovej infraštruktúry na Slovensku za uplynulé štyri roky predstavuje hodnotu až 59 miliónov

Bratislava 29.6.2017 ( WBN/PR ) – Celkový sociálny prínos investícií spoločnosti UPC do širokopásmovej infraštruktúry na Slovensku, za obdobie od začiatku roku 2013 do konca prvého štvrťroka 2017, predstavuje hodnotu až 59 miliónov Eur. Vyplýva to z nezávislého medzinárodného prieskumu, ktorý v uvedenom období pre spoločnosť Liberty Global, materskú spoločnosť UPC, zrealizovala spoločnosť Oxera Consulting.

Analýza ekonómov Oxera Consulting skúmala ekonomický dopad investícií spoločnosti Liberty Global, a jej operácií v jednotlivých európskych krajinách, na širokopásmovú infraštruktúru od začiatku roku 2013 do konca marca 2017. Oxera odhaduje ekonomický prínos spoločnosti UPC v Slovenskej republike za uvedené obdobie na 59 miliónov Eur, vrátane rýchlostných výhod pre zákazníkov v hodnote 50 miliónov Eur prostredníctvom prístupu k väčšiemu rozsahu a kvalite internetových služieb. Vznikli tiež prínosy z produktivity v hodnote 3 miliónov Eur, vďaka zvýšeniu produktivity malých podnikov a živnostníkov, a cenové benefity v hodnote 6 miliónov Eur vďaka lepšiemu prepojeniu a zvýšenému cenovému prínosu.

„Vďaka budovaniu super-rýchlej širokopásmovej konektivity budeme môcť našim zákazníkom poskytnúť maximálny zážitok z využívania našich služieb nielen dnes, ale aj do budúcna. Spoločnosť UPC, ako súčasť Liberty Global, najväčšieho svetového poskytovateľa káblových služieb, preto výstavbu a rozšírenie stabilnej a super-rýchlej siete považuje za jednu zo svojich priorít. Som rád, že tieto investície prinášajú zároveň významné a veľmi pozitívne ekonomické a sociálne benefity v krajinách, kde spoločnosť UPC pôsobí,” povedal Martin Miller, generálny riaditeľ UPC Česká a Slovenská republika.

Podľa správy Oxera Concutingu, vyššia rýchlosť širokopásmového pripojenia od spoločnosti Liberty Global, zvýšená produktivita a cenová konkurencia vedú v Európe k sociálnym výhodám vo výške 7 miliárd Eur. Tento impozantný dopad umožnili investície spoločnosti Liberty Global vo výške 14,5 miliardy Eur do celkových kapitálových výdajov v jej všetkých európskych operáciách v rámci novej a súčasnej infraštruktúry (vybavenie domácností zákazníkov, podpora podnikania a ďalších kľúčových služieb, vrátane významnej investície do pripojenia až 4 miliónov nových európskych domácností na vysokorýchlostný internet prostredníctvom expanzie a modernizácie siete).

Report analytikov Oxera Consulting nadväzuje na uvedenie iniciatívy GIGAWorld, prostredníctvom ktorej chce spoločnosť Liberty Global priniesť gigabitové internetové rýchlosti do európskych krajín, v ktorých dlhodobo pôsobí. Do tzv. „GIGAReady“ optickej siete prevádzkovanej spoločnosťou Liberty Global má prístup takmer 50 miliónov európskych domácností, a ďalšie milióny domácností pribudnú v rámci pokračujúcej veľkej sieťovej expanzie, ktorú Liberty Global ohlásila v novembri minulého roku.