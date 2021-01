Investičná skupina Arca sa v Česku opäť podala insolvenčný návrh, súd konanie zastavil

Krachujúca investičná skupina Arca sa pokúsila opäť o začatie insolvenčného konania v Českej republike. Mestskému súdu v Prahe podala návrh, pričom podľa návrhu firma dlží 18,6 miliardy českých korún a pohľadávky sú voči 1 889 veriteľom.

Ako ďalej informovala advokátska kancelária Langmeier & Co, súd tento pokus zastavil. Predtým súd spoločnosti zastavil insolvenčný návrh ešte koncom septembra minulého roka.

Podpora od veriteľa

Z aktuálneho uznesenia súdu podľa advokátskej kancelárie vyplýva, že prípad Arca Investments neprislúcha podľa európskeho práva pre Českú republiku. A teda české súdy nemajú medzinárodnú právomoc o úpadku dlžníka rozhodnúť.

Snahu Arca Investments podporil aj jeho jediný veriteľ, teda J&T Banka. Tá podľa advokátskej kancelárie podala návrh na menovanie predbežného insolvenčného správcu. Avšak aj to zamietli.

„Prípad Arca Investments nie je územne príslušný českým súdom. Z pohľadu práva EÚ je irelevantné, že väčšina veriteľov je z Českej republiky, ako aj to, že predseda predstavenstva chodí na služobné cesty do Českej republiky. Rozhodujúce je, že je to slovenská spoločnosť so sídlom v Bratislave a že stredisko ekonomických záujmov dlžníka bolo práve na Slovensku,“ hovorí advokát a insolvenčný správca so zvláštnym povolením Jan Langmeier z advokátskej kancelárie Langmeier & Co. Tá zastupuje viacerých veriteľov s nezaistenými pohľadávkami voči finančnej skupine Arca.

Ako dodal Langmeier, je takmer isté, že úpadok firmy Arca sa bude riešiť na Slovensku. Tu končí skupine moratórium, teda ochrana pred veriteľmi, k 31. januáru 2021.

Arca sa chce odvolať

Zároveň na Slovensku podal Pavol Krúpa, bývalý akcionár investičnej skupiny, návrh na konkurz Arcy.

Arca Investments považuje rozhodnutie súdu za chybné a chce sa proti nemu odvolať na Vrchnom súde v Prahe.

„Oblasť hlavných záujmov spoločnosti Arca Investments je v Českej republike, a to jednak vzhľadom k portfóliu a zloženiu jej majetku, tak aj k riadiacej štruktúre spoločnosti a k sídlu a bydlisku väčšiny veriteľov,“ uviedla spoločnosť.

„Našou snahou v žiadnom prípade nie je obísť zákonnú požiadavku v duchu slovenskej legislatívy na uspokojenie nezaistených veriteľov vo výške minimálne 50 percent,“ doplnil predseda predstavenstva spoločnosti Rastislav Velič s tým, že cieľom je veriteľov uspokojiť v maximálnej možnej miere.