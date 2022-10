Investičné fórum Proxenty: Včas sú peniaze

Vysokú, až 18-percentnú infláciu neporazíte tým, že budete svoje peniaze držať na účte v banke. Momentálne je takéto správanie iba cestou k tomu, aby ste rátali straty. Ako správne a včas investovať, diverzifikovať portfólio a zarábať svojimi peniazmi ďalšie peniaze, sa dozviete na druhom ročníku online Investičného fóra PROXENTA 2022.

Investičná skupina Proxenta aj tento rok pozýva verejnosť do svojho zákulisia, aby nahliadla do jej projektov a zistila, ako v nich klienti Proxenty zhodnocujú svoje peniaze. Počas online vysielania zhodnotí majiteľ a generálny riaditeľ skupiny Proxenta Pavol Kožík uplynulý rok a predstaví plány skupiny na nadchádzajúce obdobie. „Pred rokom nikto z nás netušil, že tu bude vojna na Ukrajine a energetická kríza. Aj napriek týmto ťažkostiam má Proxenta za sebou najúspešnejší rok. Získali sme najviac nových klientov a hodnota našich projektov rástla ako nikdy predtým. Platí, že na kríze vedia zarobiť tí, ktorí sú pripravení. No a my sme,“ hovorí Pavol Kožík.

Počas online Investičného fóra PROXENTA 2022 sa dozviete všetko o projektoch skupiny, v ktorých zhodnocuje investície klientov, ako aj o investičných príležitostiach, ktoré sú určené širokému spektru investorov. Hovoriť sa bude o developerských projektoch, medzi ktoré v roku 2022 pribudol doteraz najväčší projekt v portfóliu Proxenty – Rezidencie Slovenka v Banskej Bystrici. Priestor dostane aj potravinárska výroba v závode HFS v Galante a tiež unikátna investícia v portfóliu Proxenty – závod na výrobu cukroviniek PROXCOR na Kube. Priestor bude aj na divácke otázky, ktoré budete môcť položiť počas vysielania prostredníctvom jednoduchej aplikácie Slido.

„Naši klienti, ktorí investovali spolu s nami do developerských projektov Tabáň v Nitre a Kesselbauer v Bratislave, zhodnotili svoju investíciu o viac ako 40 percent za pár rokov. To je neklamný dôkaz nášho úspechu v developerskom sektore a tiež toho, že investovať s Proxentou sa oplatí. Niekto by možno povedal, že síce zarobili 40 percent, ale aj tak rátajú straty kvôli vysokej inflácii. Nie je to však tak. Drvivá väčšina klientov investuje s Proxentou aj naďalej v našich ďalších projektoch. A práve o nich a o tom, ako poraziť infláciu, si viac povieme na Investičnom fóre,“ hovorí Pavol Kožík.

Príležitosť zoznámiť sa s projektmi Proxenty budete mať už v stredu 19. októbra od 14.00 h na tomto odkaze.

Upozornenie

S investovaním je spojené riziko. Zverejnené informácie nie sú návrhom na uzatvorenie zmluvy, analýzou investičných príležitostí, investičným odporúčaním ani investičným poradenstvom a neberú do úvahy situáciu a osobné pomery jednotlivých investorov, ich finančnú situáciu, znalosti, skúsenosti, ciele alebo potreby. Finančné nástroje skupiny Proxenta, nemusia byť pre konkrétnych investorov vhodné. Bližšie informácie o rizikách spojených s jednotlivými finančnými nástrojmi, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa investovania, sú zverejnené na www.proxenta.sk.

