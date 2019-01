Investigatívne centrum Jána Kuciaka začína pracovať, chce odhaľovať prepojenie zločinu na politiku

BRATISLAVA 8. januára (WebNoviny.sk) – Odhaľovať prepojenia domáceho i medzinárodného organizovaného zločinu na politiku a verejné inštitúcie je hlavným cieľom Investigatívneho centra Jána Kuciaka.

Ako občianske združenie novinárov vzniklo na konci roka 2018 a od tohto mesiaca začína pracovať. O činnosti centra informovali na utorkovej tlačovej besede v Bratislave Pavla Holcová z Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku a predseda občianskeho združenia a editor Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) Arpád Soltész.

Idea nezávislej platformy

Investigatívne centrum Jána Kuciaka má podľa jeho zakladateľov zároveň ambíciu byť platformou pre spoluprácu novinárov naprieč domácimi i zahraničnými redakciami, a to pri rešpektovaní konkurenčnej povahy novinárskeho povolania.

Práve konkurenčná povaha médií viedla k tomu, že z pôvodného tímu pôsobiaceho v redakcii zavraždeného Jána Kuciaka Aktuality.sk sa počas leta minulého roka vyvinula idea vzniku nezávislej platformy, ICJK, objasnil vznik občianskeho združenia na tlačovej besede Soltész.

V tomto okamihu majú na stole niekoľko tém, hovoriť o nich budú, keď ich budú mať spracované a zazdrojované, doplnil Soltész. Vždy, keď dokončia nejakú tému, budú ju buď publikovať samostatne, alebo ju zverejnia v spolupráci s niektorou z redakcií. Výsledky práce Investigatívneho centra Jána Kuciaka budú k dispozícii zadarmo na jeho webstránke – icjk.sk.

Odmietajú podporu politických strán

Projekt je neziskový a bude financovaný výhradne z grantov a darov prostredníctvom transparentného účtu. Soltész zdôraznil, že určite odmietnu podporu od politických strán, veľkých korporácií či osôb s pochybnou povesťou.

„Viem si predstaviť množstvo bohatých ľudí na Slovensku, ktorým by sme s poďakovaním peniaze vrátili. Zároveň by sme boli určite veľmi radi, keby nám pán Soros prispel na naše fungovanie, pretože jeho za pochybného nepovažujeme, ale zatiaľ sa neozval,“ dodal. Meno Jána Kuciaka nesie po dohode s rodinou zavraždeného investigatívneho novinára spravodajského portálu Aktuality.sk, doplnil Soltész, podľa ktorého Ján Kuciak vždy stál o takéto centrum na Slovensku, ktoré až do vzniku ICJK chýbalo.

Členom Dozornej rady občianskeho združenia ICJK bude aj brat Jána Kuciaka Jozef Kuciak. Predsedom Správnej rady ICJK a aj editorom sa stal Arpád Soltész, bývalý investigatívny novinár a komentátor spravodajského portálu Televízie JOJ noviny.sk. Ďalšími dvoma členmi Správnej rady ICJK sú Pavla Holcová a Zuzana Petková, investigatívna novinárka, ktorá v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka nadácie Zastavme korupciu.

Ako redaktorka v ICJK pôsobí Katarína Jánošíková, ktorá predtým pôsobila v spravodajstve RTVS a v súčasnosti sa podieľa na výrobe investigatívnej relácie Cez čiaru. S centrom bude spolupracovať aj fotograf Vladimír Benko mladší. Pri vzniku centra stál aj Peter Bárdy, šéfredaktor portálu Aktuality.sk, ktorý sa pre vyťaženosť v redakcii Aktualít medzičasom podľa Soltésza z tímu centra stiahol.

Kuciakova nedokončená téma

V novembri 2018 podpísalo ICJK zmluvu o spolupráci s Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), ktorá združuje a zastrešuje žurnalistické projekty zamerané na odhaľovanie korupcie a medzinárodného organizovaného zločinu vo vyše tridsiatich krajinách na štyroch kontinentoch.

Vďaka tomu sa ICJK dostane k zdrojom a informáciám z celého sveta a v prípade potreby posunie aj novinárom z redakcií slovenských médií, s ktorými je centrum pripravené spolupracovať podľa potrieb novinárov a možností ICJK. Výstupy ICJK zároveň zverejní aj OCCRP, teda budú publikované v slovenčine aj v angličtine.

Nad rozbehnutím činnosti ICJK má supervíziu Pavla Holcová z Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku, ktorá spolupracovala s Jánom Kuciakom na jeho poslednej, nedokončenej téme. Holcovú veľmi teší, že centrum vzniklo, „žiaľ za pohnutých okolností“.

Verí, že by skutočne mohlo fungovať ako centrum pre všetkých novinárov, keďže vďaka spolupráci s Organized Crime and Corruption Reporting Project majú prístup k množstvu informácií zo zahraničia.