Investovanie v roku 2020: „Bez akcií to nepôjde“

V období nízkych úrokových sadzieb je potrebné hľadať riešenia s výnosovým potenciálom. Podielové fondyTB dosiahli výborné výsledky aj v roku 2019.

Hlavné fakty:

majetok klientov vzrástol vďaka Podielovým fondomTB o 116,5 milióna eur

výkonnosť Podielových fondovTB dosiahla v priemere 5,9 %

všetky fondy z aktuálnej predajnej ponuky zaznamenali pozitívne zhodnotenie

Investovanie do podielových fondov predstavuje efektívny a moderný spôsob zhodnocovania úspor. Podielový fond poskytuje aj človeku bez skúseností s investovaním príležitosť zhodnotiť svoje prostriedky na finančných trhoch. Pre klienta je to jednoduché, všetky investičné rozhodnutia za neho robia profesionáli. Môže tak svoj čas venovať činnostiam, ktoré ho napĺňajú viac.

Tatra Asset Management, ktorý je najväčším slovenským správcom podielových fondov a pre Tatra banku spravuje Podielové fondyTB, má dôvod na spokojnosť. „Naši klienti majú za sebou najúspešnejší rok v našej histórii. Ak to mám vyjadriť v číslach, ich majetok v Podielových fondochTB sme zhodnotili o 116,5 mil. eur. Výkonnosť všetkých našich podielových fondov dosiahla v roku 2019 v priemere 5,9 %, v Americkom akciovom fondeTB to bolo dokonca 28,7 %. To je v prostredí nulových sadzieb fantastický výsledok,“ konštatuje Marek Prokopec, predseda predstavenstva Tatra Asset Management.

Foto: Tatra banka (3452)

„Žijeme v prostredí nulových sadzieb, v ktorom bežné vkladové produkty neprinášajú žiadny výnos a nedokážu ochrániť peniaze klienta pred infláciou. Aj rok 2020 by mal byť rokom, keď to bez akcií nepôjde. Očakávané postupné zlepšovanie globálnych ekonomických dát, utlmenie obchodnej vojny a mierny rast ziskovosti firiem by mal udržať býčí (rastový) trend na akciách. Profitovať z toho môžu akciové fondy, ako aj zmiešané fondy obsahujúce akciovú časť. Dlhopisové fondy čaká náročné obdobie, okrem prostredia nízkych až záporných výnosov na širokom spektre splatností bezpečnejších štátnych dlhopisov možno očakávať menšiu podporu centrálnych bánk, čo bude tlačiť výnosy z dlhopisov nahor a ceny dlhopisov nadol,“ dodáva Michal Májek, člen predstavenstva Tatra Asset Management.

Inzercia