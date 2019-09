Inzultovaný Trnavčan Mitrea nečakal útok fanúšika Slovana, brankár Rusov sa obul do Šporara

Prehra 0:2, ale aj vzplanutie neželaných emócií na konci zápasu. Futbalisti Spartaka Trnava prvýkrát v tejto sezóne nedokázali skórovať a stalo sa im to v derby súboji proti Slovanu.

Na bratislavskom Tehelnom poli odohrali celý druhý polčas oslabení po Mesíkovom vylúčení.

Nedávajú vhodný príklad pre mládež

„V zápase boli okamihy, ktoré sme nevyhodnotili správne, urobili sme chyby a to nás stálo lepší výsledok. Začali sme dobre, mali sme aj šance, ale nepremenili sme ich a skóre otvoril Slovan. Je to derby a je asi normálne, že bolo vypäté a s veľkými emóciami. Podobné je to aj v Rumunsku a zrejme všade. Očakávali sme to, ale, bohužiaľ, sme nedokázali bodovať,“ povedal po zápase kapitán Spartak Bogdan Mitrea, cituje ho oficiálny klubový web.

Práve Mitrea bol po druhom góle v samom závere terčom inzultácie zo strany domáceho fanúšika, ktorý ho v priestore bránky skopol na zem. „Nečakal som to. Toto sú veci, ktoré do futbalu rozhodne nepatria a nedávajú práve vhodný príklad pre mládež. My ako hráči sa predsa nemôžeme biť s fanúšikmi,“ poznamenal Rumun. Na adresu rozhodcu, ktorý adekvátne nezareagoval, Mitrea podotkol: „Je to jeho zodpovednosť, mne neprináleží hodnotiť, ako sa mal zachovať.“

Incident odštartovalo správanie Šporara

Celý incident podľa brankára Dobrivoja Rusova odštartovalo správanie slovanistu Andraža Šporara, ktorý sa po góle vyškieral Mitreovi do tváre.

„Ja hráčov Slovana rešpektujem, no toto sa nedá povedať o Šporarovi, ktorému rešpekt úplne chýba. Keď to robil počas zápasu, tak som si hrýzol do jazyka, ale keď sa po druhom góle začal vysmievať nášmu kapitánovi ako decko, tak asi každý by si svojho spoluhráča zastal. Aj to svedčí o jeho inteligencii a pre mňa je takéto správanie neprípustné. Keby oslavoval so svojimi fanúšikmi, nikto mu nič nepovie. Vyhrali zaslúžene, ale kvôli tomu vyprovokoval celý ten incident,“ cituje Rusova trnavský klubový portál.