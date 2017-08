Iracká armáda dobyla mesto Tal Afar okupované Islamským štátom

BAGDAD 27. augusta (WebNoviny.sk) – Iracká armáda dobyla severné mesto Tal Afar okupované teroristickou organizáciou Islamský štát (IS).

Zástupcovia vládnych jednotiek to oznámili v nedeľu prostredníctvom stanoviska, v ktorom uviedli, že od extrémistov “úplne oslobodili” centrum mesta a teraz smerujú do neďalekého okresu Al-Ajádia, kam zvyšní militanti utiekli. Oslobodenie centra Tal Afaru podľa agentúry Associated Press priblíži armádu k prevzatiu úplnej kontroly nad mestom, ktoré je jednou z posledných mestských bášt IS v Iraku.

Operácia oslobodenia Tal Afaru sa začala v nedeľu 20. augusta, mesiac po tom, ako Irak vyhlásil definitívne víťazstvo nad džihádistami v druhom najväčšom meste Mosul. Tal Afar leží asi 150 kilometrov východne od sýrskych hraníc. IS v oblasti blízko hraníc na západe Iraku okupuje aj ďalšie štyri mestá.