Irak obvinil stovky detí z terorizmu a mučením od nich vynútil priznanie, tvrdí Human Rights Watch

ARBÍL 6. marca (WebNoviny.sk) – Irak a tamojšia kurdská regionálna vláda zadržali a obvinili stovky detí z terorizmu za údajné spojenie s extrémistickou skupinou Islamský štát (IS), pričom často používali mučenie, aby si od nich vynútili priznania.

Vo svojej novej správe to tvrdí ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW). Pre väzby na IS podľa nej iracké a kurdské úrady držali koncom roka 2018 vo väzbe približne 1 500 detí.

Jo Becker, riaditeľka HRW pre ochranu práv detí, sa vyjadrila, že tento „rozsiahly represívny prístup nie je spravodlivosť“ a varovala, že by to pre mnohé deti mohlo mať negatívne následky.

Organizácia v správe, ktorú zverejnila v stredu, upozorňuje, že deti, ktoré naverbovali ozbrojené skupiny, by mali byť v prvom rade uznávané ako obete, ktoré by mali byť rehabilitované a znovu začlenené do spoločnosti. Irak vyhlásil víťazstvo nad IS v decembri 2017 po troch rokoch bojov.