Irán chce pokračovať v exporte ropy napriek americkým sankciám

TEHERÁN 5. septembra (WebNoviny.sk) – Irán podľa prezidenta Hasana Rúháního bude pokračovať v exporte ropy napriek snahe USA zastaviť ho prostredníctvom sankcií. „Budeme všetkými prostriedkami pokračovať v ťažbe aj v exporte,“ povedal Rúhání pre štátnu televíziu.

Odstúpenie USA od jadrovej dohody

USA chcú zredukovať iránsky vývoz ropy fakticky na nulu obnovením sankcií v novembri po tom, ako Washington v máji odstúpil od jadrovej dohody medzi Iránom a svetovými mocnosťami.

Nie je však jasné, ako iné krajiny obmedzia import iránskej ropy. Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Rusko a Čína, čiže krajiny, ktoré tiež podpísali jadrovú dohodu, nesúhlasia s rozhodnutím administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa odstúpiť od dohody.

Napätá situácia na globálnom trhu

V dôsledku sankcií voči Iránu by cena ľahkej americkej ropy mohla do zimy stúpnuť až o 30 percent. Povedal to odborník v oblasti energetiky John Kilduff zo spoločnosti Again Capital pre americkú televíznu spoločnosť CNBC.

„Situácia na globálnom trhu je napätá a stáva sa ešte napätejšou,“ konštatoval John Kilduff. „V rozsahu, v ktorom vidíme strácanie iránskych barelov z trhu, cena ľahkej americkej ropy a ropy Brent sa dá potenciálne očakávať v pásme 85 až 95 USD,“ dodal Kilduff.

(1 EUR = 1,1562 USD)