Irán chce vypustiť dva nové satelity na obežnú dráhu Zeme, majú slúžiť na vedecké účely

Irán sa chystá vypustiť na obežnú dráhu dva novovyrobené satelity. Družice prešli predštartovými testami a ešte ich je treba previezť do národného vesmírneho strediska. Pokrok so satelitmi v nedeľu na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter oznámil iránsky minister telekomunikácií Muhammad Džavád Azárí Džahrúmí, podľa ktorého to je „dôležitý krok vo výskume“.

Kedy satelity vypustia, Irán neuviedol. Agentúra AP pripomína, že takéto akcie často korešpondujú s národnými sviatkami. V Iráne si na budúci mesiac pripomenú 41. výročie islamskej revolúcie.

Podozrievavý Západ

Iránske štátne médiá informovali, že 90-kilogramové satelity Zafar majú štyri farebné fotoaparáty s vysokým rozlíšením. Mali by monitorovať a vysielať dáta o prírodných zdrojoch a poľnohospodárskom a environmentálnom vývoji.

Teherán tvrdí, že jeho satelitný program, rovnako ako jadrové aktivity, sú zamerané na vedecký výskum a iné civilné využitie.

Spojené štáty a ďalšie krajiny Západu sú však voči programu podozrievavé, pretože rovnaká technológia by sa dala využiť aj pri vývoji striel dlhého doletu.

Opica vo vesmíre

Iránsky vesmírny program sa vlani potýkal s viacerými problémami. Irán sa v januári a vo februári neúspešne pokúsil vyslať na orbitu dva satelity.

V auguste vybuchla vo Vesmírnom centre imáma Chomejního raketa. Pri ďalšom incidente zase v stredisku zomreli traja vedci, ktorých zabil požiar.

Irán za uplynulé desaťročie vypustil na obežnú dráhu viacero satelitov. V roku 2013 zase do vesmíru vyslal opicu.