Irán obvinil desiatich funkcionárov pre zostrelenie ukrajinského lietadla

Desať iránskych funkcionárov obvinili pre zostrelenie ukrajinského lietadla v roku 2020. V utorok to povedal odchádzajúci vojenský prokurátor Gholamabbás Torkí, mená obvinených však neuviedol. Informovali o tom polooficiálna tlačová agentúra ISNA aj súdna tlačová agentúra Mizan.

Vyhlásenie prokurátora prichádza po tom, ako Irán minulý mesiac čelil medzinárodnej kritike pre konečnú správu o zostrelení, ktorá ho pripísala ľudskej chybe, no nemenovala nikoho zodpovedného. Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba vtedy správu označil za „cynický pokus skryť skutočné dôvody zostrelenia nášho lietadla“ a kanadskí ministri zahraničia a dopravy Marc Garneau a Omar Alghabra zase poukázali, že postráda „tvrdé fakty alebo dôkazy“.

Let PS752 smerujúci do Kyjeva zostrelili 8. januára krátko po vzlietnutí z Medzinárodného letiska imáma Chomejního. Zomrelo všetkých 176 ľudí, ktorí boli na palube. Väčšina obetí boli Iránci, no o život prišli aj občania Kanady, Ukrajinci, Švédi, Afganci a Briti. Irán pôvodne tvrdil, že haváriu lietadla spôsobila technická chyba, po troch dňoch však priznal, že ho omylom zostrelili jeho Revolučné gardy.

Nešťastie sa stalo v čase zvýšeného napätia medzi Iránom a USA. Krátko pred zostrelením totiž Irán v odvete za cielené zabitie svojho významného generála Američanmi zaútočil na dve iracké základne s americkou posádkou a iránska armáda bola preto v strehu pred ďalšou americkou odvetou.