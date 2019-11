Irán opäť porušil jadrovú dohodu, používa viac pokročilých centrifúg na obohacovanie uránu

Irán začal používať viac pokročilých centrifúg na obohacovanie uránu, čím opäť porušil jadrovú dohodu so svetovými mocnosťami z roku 2015. Zároveň v pondelok oznámil, že má prototyp centrifúgy IR-9, ktorá je 50-násobne rýchlejšia, ako tie, ktoré mu povoľuje daná dohoda.

Zvýšenie počtu používaných centrifúg v pondelok v jadrovom zariadení Natanz oznámil šéf Iránskej organizácie pre atómovú energiu Alí Akbar Salehi. Ten tam spustil 30 ďalších centrifúg typu IR-6, čo znamená, že Teherán používa už 60 takýchto modelov. Salehi pri tejto príležitosti oznámil, že jeho krajina zvýšila výrobu nízko obohateného uránu zo 450 gramov denne na 5 kilogramov.

Výroba jadrových zbraní

Na základe dohody mohol Irán prevádzkovať 5 060 starších modelov centrifúg IR-1. Po tom, čo by bola dohoda v platnosti osem a pol roka, by mohol začať využívať 30 silnejších modelov IR-6.

Dohoda tiež stanovovala Teheránu, že môže obohacovať urán na 3,67 percent, no aj túto podmienku už porušil a obohacuje urán na úroveň 4,5 percenta.

Nízko obohatený urán, ktorý má tri- až päťpercentnú koncentráciu, sa využíva na výrobu paliva pre jadrové elektrárne. Na výrobu jadrových zbraní je potrebný urán obohatený na 90 percent. Teherán opakovane tvrdí, že jeho jadrový program je výlučne na mierové účely.

Odstúpenie od dohody

Podľa hovorcu vlády Alího Rabíího prezident Hassan Rúhání v najbližšej dobe oznámi ďalšie kroky smerom k odstúpeniu od jadrovej dohody, pričom naznačil, že by to mohlo byť ďalšie porušenie jej podmienok. Predpokladá sa, že to oznámi, tento týždeň.

Vlani od spomínanej dohody odstúpili USA a znova na Teherán uvalili sankcie. Irán reagoval tým, že cez leto upustil od kľúčových záväzkov vyplývajúcich z dohody. Okrem obohacovania uránu nad limit a inštalovania nových centrifúg tiež porušil 300-kilogramový limit na zásoby nízko obohateného uránu.

Oznámenie o centrifúgach prišlo v deň 40. výročia obsadenia amerického veľvyslanectva, ktoré začalo 444-dňovú rukojemnícku krízu. Výročie si mnohí Iránci pripomínajú v uliciach miest. V Teheráne sa ľudia zhromaždili pred budovou niekdajšieho veľvyslanectva.