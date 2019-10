Irán skritizoval stiahnutie amerických vojsk a vyzval Turecko, aby zrušilo operáciu v Sýrii

Irán kritizuje rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa stiahnuť zo Sýrie svoje vojská a nechať Kurdov napospas Turecku.

Iránska štátna televízia v utorok informovala, že minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf zatelefonoval tureckému rezortnému kolegovi s tým, že Teherán nesúhlasí s tureckou operáciou v Sýrii. Zaríf zároveň vyzval Ankaru, aby rešpektovala integritu a suverenitu Sýrie.

Biely dom predtým avizoval, že nebude zasahovať do blížiacej sa tureckej operácie v tejto oblasti. V podstate to znamená, že Američania opustia kurdských bojovníkov, ktorí po ich boku niekoľko rokov bojovali proti Islamskému štátu (IS).