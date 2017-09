Irma dorazila nad prvé ostrovy, zosilnela na hurikán najvyššej piatej kategórie

ST. JOHN’S 6. septembra (WebNoviny.sk) – Hurikán Irma, ktorý je jedným z najsilnejších svojho druhu zaznamenaným v oblasti Atlantického oceána, dorazil nad prvé ostrovy v severovýchodnej časti Karibiku. Ako informovala Národná meteorologická služba (NWS), oko hurikánu prešlo ponad ostrov Barbuda približne o 1:47 miestneho času (7:47 SELČ).

Irma zosilnela

V utorok americké Národné hurikánové centrum (NHC) oznámilo, že Irma zosilnela na hurikán najvyššej piatej kategórie. Takúto silu, respektíve silu štvrtej kategórie, by si mal podľa odhadov udržať zhruba ďalšie dva dni. Maximálna rýchlosť vetra dosahuje 295 kilometrov za hodinu. Najsilnejší vietor by sa mal počas stredy prehnať blízko Amerických Panenských ostrovov a Portorika.

V čase presunu oka hurikánu ponad Barbudu bolo telefónne spojenie na ostrove nefunkčné, vyjadrili sa tamojší obyvatelia prostredníctvom miestneho rozhlasu. Susedný ostrov Antigua zase zasiahli prudké dažde a silný vietor.

Trump vyhlásil stav ohrozenia

Americký prezident Donald Trump vyhlásil stav ohrozenia na Floride, Portoriku a Amerických Panenských ostrovoch. Úrady na Bahamách oznámili, že evakuujú šesť južných ostrovov. Tamojších obyvateľov letecky prevezú do hlavného mesta Nassau. „Cena za to, že neodídete, je váš život alebo vážna fyzická ujma,“ varoval premiér Bahám Hubert Minnis.

Americké úrady už v nedeľu vyzvali občanov, aby sledovali vývoj hurikánu, najmä v prípade, že by sa presúval smerom ku štátom Florida, Georgia a Južná a Severná Karolína. Výstraha pred hurikánom je okrem menovaných platná pre ostrovy Anguilla, Montserrat, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Martin, Saba, Svätý Eustach, Svätý Bartolomej či Britské Panenské ostrovy. Pre ostrovy Guadeloupe a Dominika platí varovanie pred tropickou búrkou.

V Atlantickom oceáne sa v utorok okrem toho sformovala nová tropická depresia. Podľa NHC je Tropická búrka José vzdialená asi 2 140 kilometrov Malých Antíl a do stredajšej noci by mohla zosilnieť na hurikán. Tropická depresia sa sformovala aj v juhozápadnej časti Mexického zálivu pri pobreží Mexika. V sobotu by sa už ako tropická búrka mala dostať na územie krajiny.