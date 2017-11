Iron Maiden ohlásili európsku časť svetového turné, koncept šnúry je inšpirovaný mobilnou hrou

BRATISLAVA 14. novembra (WebNoviny.sk) – Anglická heavymetalová skupina Iron Maiden vyrazí v máji 2018 na Legacy Of The Beast World Tour, v rámci ktorého sa predstaví napríklad aj v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku a Poľsku. Zatiaľ kapela ohlásila 34 európskych zastávok od mája do augusta, no v roku 2019 by malo turné pokračovať aj do ďalších krajín sveta.

Koncept je inšpirovaný mobilnou hrou

Koncept šnúry je inšpirovaný mobilnou hrou Iron Maiden: Legacy of the Beast a rovnomenným komiksom, preto bude scéna obsahovať viacero rôznych, navzájom prepojených, „svetov“. Hudobníci na koncertoch zahrajú najmä skladby z osemdesiatych rokov, no pre pestrosť ich doplnia aj niekoľkými prekvapeniami z neskorších albumov.

„Ako naši fanúšikovia dobre vedia, odkedy sa na začiatku milénia k Iron Maiden znovu pripojili Bruce a Adrian, pristupujeme ku koncertovaniu v istom cykle – striedame turné k novým albumom s turné History/Hits. Tento systém si z mnohých dôvodov užívame a to nielen preto, že dáva skupine príležitosť hrať aj nový materiál aj staršie hity, o ktorých vieme, že ich fanúšikovia radi počujú,“ vysvetlil manažér kapely Rod Smallwood na oficiálnej webstránke kapely.

Turné odštartujú v Talline

Európsku časť turné Iron Maiden odštartujú 26. mája v estónskom Tallinne a ukončia ju 10. augusta v londýnskej O2 Arene. Medzitým sa predstavia napríklad 17. júna na festivale Novarock v rakúskom Nickelsdorfe, 20. júna na pražskom letisku Letňany, 28. júna na Volt Festivale v maďarskom Šoprone alebo 27. júla v krakovskej Tauron Arene.

Skupina zároveň upozornila, že k týmto termínom neplánuje pridať ďalšie. Od 26. mája do 1. júla a tiež na koncertoch vo Veľkej Británii od 31. júla do 10. augusta bude hosťom Iron Maiden americká metalcorová skupina Killswitch Engage. Hostí pre ďalšie zastávky turné predstavia už čoskoro.

Iron Maiden

* vznikli v roku 1975, pričom prvý, eponymný album vydali v apríli 1980. Odvtedy uviedli na trh ďalších 15 štúdioviek, pričom zatiaľ posledná The Book of Souls vyšla v septembri 2015.

Formáciu v súčasnosti tvoria Bruce Dickinson (spev), Steve Harris (basgitara), Dave Murray (gitara), Adrian Smith (gitara), Janick Gers (gitara) a Nicko McBrain (bicie). Jedna z najvýznamnejších heavymetalových kapiel v hudobných dejinách má na konte BRIT Award, Grammy či Ivor Novello Award.

Informácie pochádzajú z webstránky ironmaiden.com a archívu agentúry SITA.