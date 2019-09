Írska poistka nie je žiadne dvojhlavé monštrum, Francúzsko je ochotné preskúmať nové britské návrhy

Takzvaná írska poistka, teda súčasť dohody o brexite, ktorá má zaručiť bezproblémový režim na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom po odchode Veľkej Británie z EÚ, nie je určite takým nebezpečím, za aké ju vydávajú niektorí britskí politici.

V zjavnej narážke na nového britského premiéra Borisa Johnsona to v utorok vyhlásila námestníčka francúzskeho ministerstva zahraničných vecí Amélie de Montchalin.

„Poistka nie je žiadne dvojhlavé monštrum“ vyhlásila a dodala, že britskí politici to s démonizovaním tejto otázky podľa nej už veľmi preháňajú.

Jediná pozemná hranica medzi Britániou a EÚ

Hranica medzi Írskom a Severným Írskom sa po brexite stane jedinou pozemnou hranicou medzi Britániou a EÚ, a prípadné budovanie reálnych hraníc by tu ľahko mohlo podnietiť nové kolo násilností medzi severoírskymi unionistami a katolíkmi.

Takzvaná írska poistka preto, pri istom zjednodušení, zavádza pravidlo, že ak sa na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom objavia problémy, predovšetkým v oblasti colnej politiky, ktoré by nešlo vyriešiť nijakým iným spôsobom, bude sa obchodná a colná politika Severného Írska riadiť pravidlami platnými v EÚ a nie v samotnej Británii, ak budú tieto rozdielne.

V dohode o brexite, ktorú britskí poslanci – čiastočne práve pre odpor voči tejto poistke – opakovane odmietli, sa uvádza, že toto opatrenie by malo byť len dočasné. Viacerí britskí politici vrátane premiéra Johnsona však tvrdia, že dočasné opatrenie sa môže ľahko zmeniť aj na trvalé, a Veľká Británia by tak podľa nich fakticky prišla o suverenitu nad časťou svojho územia.

Žiadne návrhy na zmenu írskej poistky neprišli

Amélie de Montchalin, námestníčka francúzskeho ministerstva zahraničia pre otázky Európy, v utorok povedala, že jej krajina je pripravená preskúmať prípadné britské návrhy na zmenu írskej poistky, no zo strany Londýna zatiaľ žiadne konkrétne návrhy neprišli.

To isté v utorok vyhlásil aj holandský premiér Mark Rutte, ktorý pripomenul, že sa o tejto otázke pred týždňom zhováral aj s britským premiérom Johnsonom, no ten sa mu odvtedy neozval so žiadnym konkrétnym návrhom.

„Je na Britoch, aby prišli s novými návrhmi. Johnson ma uistil – a ja mu verím – že prídu s konkrétnymi návrhmi, o ktorých si myslia, že by sa ich pomocou dal tento problém vyriešiť. Povedal som mu, že sme vždy otvorení návrhom, ale tie musia najprv prísť,“ vyhlásil Rutte.