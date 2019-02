Islamský štát podľa prezidenta Trumpa čoskoro stratí všetky územia

WASHINGTON 7. februára (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump očakáva, že bude môcť na budúci týždeň oznámiť, že Spojené štáty a ich koaliční partneri zabrali 100 percent území extrémistickej skupiny Islamský štát (IS) v Sýrii a Iraku.

V stredu sa na americkom ministerstve zahraničia pred zástupcami 79-člennej koalície vedenej USA, ktorá bojuje proti IS, vyjadril, že by mu o tom mala dať armáda čoskoro oficiálnu správu. „Niekedy, pravdepodobne na budúci týždeň, by malo byť oznámené, že máme 100 percent kalifátu,“ uviedol šéf Bieleho domu.

Trump v decembri oznámil, že USA stiahnu všetkých svojich zhruba 2000 vojakov v Sýrii. Na stredajšom stretnutí svoje rozhodnutie opäť potvrdil s tým, že aj keď sú „zvyšky“ extrémistickej skupiny stále nebezpečné, on je rozhodnutý priviesť amerických vojakov domov. Zároveň vyzval ostatných koaličných členov, aby posilnili svoje úsilie a odrobili si svoj „spravodlivý podiel“ v boji proti terorizmu.

Podľa amerických predstaviteľov IS stratil 99,5 percenta svojho územia. V Sýrii má menej ako päť štvorcových kilometrov územia v obciach v údolí rieky Eufrat, kde sa sústreďuje väčšina bojovníkov.