Islamský štát pohrozil koptským kresťanom ďalšími útokmi

KÁHIRA 5. mája (WebNoviny.sk) – Teroristická organizácia Islamský štát (IS) pohrozila ďalšími útokmi na príslušníkov kresťanskej komunity v Egypte.

Na internete sa v piatok objavil rozhovor menovite neznámeho lídra IS, z ktorého vyplýva, že moslimovia by sa mali vyhýbať lokalitám, kde dochádza k zhromažďovaniu kresťanov a cudzincov zo Západu. Spomínaný predstaviteľ IS navyše vyzval moslimov, aby sa nezdržiavali v zariadeniach egyptskej armády, polície ani vo vládnych objektoch.

IS sa prihlásil k dvom samovražedným teroristickým útokom, ktorých terčom sa začiatkom apríla, na Kvetnú nedeľu, stali Kostol svätého Marka v Alexandrii a Kostol svätého Juraja v Tantá. Vtedy prišlo o život najmenej 45 ľudí.

Koptská kresťanská cirkev v Egypte, ktorej príslušníci tvoria 10-12 percent egyptskej populácie, čelila násilným útokom už aj v minulosti.