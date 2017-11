Islamský štát zostáva hrozbou aj po strate kalifátu, tvrdí koordinátor EÚ pre boj s terorizmom

Vstup do galérie TU!

ANKARA 30. novembra (WebNoviny.sk) – Strata takzvaného kalifátu síce ochromí Islamský štát (IS), ale extrémistická hrozba naďalej pretrváva, vyjadril sa koordinátor Európskej únie pre boj proti terorizmu Gilles de Kerchove.

Na rokovaniach v Turecku o posilnení spolupráce v boji proti terorizmu pre agentúru Associated Press uviedol, že nenastal masívny návrat bojovníkov IS do Európy, ktorého sa mnohí obávali po tom, ako teroristická organizácia prišla o územia v Sýrii a Iraku.

Uviedol tiež, že stále pretrváva teroristická hrozba od ľudí, ktorí sú inšpirovaní ich ideológiou a je pravdepodobné, že Islamský štát sa usadí v iných častiach sveta so „slabou vládou“ ako napríklad v Líbyi či Afganistane.