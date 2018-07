Isner už po piatykrát odchádza z Atlanty ako víťaz, Harrison nevyhral ani vo finále štvorhry

ATLANTA 30. júla (WebNoviny.sk) – Američan John Isner sa stal víťazom dvojhry na tenisovom podujatí ATP World Tour 250 v Atlante. Najvyššie nasadený Isner vo finále zdolal krajana a zároveň turnajovú osmičku Ryana Harrisona za 120 minút 5:7, 6:3, 6:4.

Rovnaká dvojica sa predstavila vo finále na podujatí BB&T Atlanta Open aj vlani a rovnako triumfoval Isner. Aktuálne si víťaz pomohol 21 esami a využil 2 zo 4 brejkových príležitostí. Isner zinkasoval prémiu 119 250 USD pred zdanením a 250 bodov do rebríčka ATP, kde mu aktuálne patrí 9. priečka.

Štrnásty turnajový titul

Vyše dvojmetrový semifinalista nedávneho Wimbledonu Isner (33) sa pri svojej deviatej účasti po ôsmy raz predstavil v rozhodujúcom súboji o titul na podujatí BB&T Atlanta Open a piatykrát odchádzal ako víťaz (2013 – 2015, 2017, 2018). Celkovo pridal do zbierky štrnásty turnajový titul kariéry a po Miami druhý v tomto roku, 26-ročný Harrison nevyužil šancu na druhé turnajové prvenstvo po Memphise 2017.

Portál ATP World Tour pripomína, že Isner sa ziskom piateho titulu v Atlante stal členom prominentnej skupiny krajanov, ktorí si pripísali minimálne 5 celkových triumfov na tom istom tenisovom turnaji vo dvojhre. Patria do nej Jimmy Connors, John McEnroe, Andre Agassi a Pete Sampras.

„Je to neuveriteľné, som veľmi šťastný, že som to opäť dotiahol až k celkovému víťazstvu. Vravím to každý rok a je to pravda. Cítim sa na tomto turnaji ako doma. Raňajky si robím vo vlastnej izbe a to mi pomáha vo všetkom,“ povedal John Isner, cituje ho web ATP World Tour.

Nasadená dvojka prehrala finále štvorhry

Harrison po finále dvojhry neuspel v Atlante ani v rozhodujúcom súboji o titul vo štvorhre. Spoločne s krajanom Rajeevom Ramom nasadení ako druhí prehrali vo finále s austrálsko-americkým duom Nicholas Monroe, John-Patrick Smith (3.) 6:3, 6:7 (5), 8:10 v zápasovom tajbrejku.

Výsledky stretnutí nedeľňajších finále dvojhry a štvorhry na tenisovom turnaji ATP World Tour 250 BB&T Atlanta Open v americkej Atlante (dotácia 668 460 USD, tvrdý povrch):