Ísť spôsobom uvoľňovania opatrení je za súčasnej situácie na hrane, myslí si Kolíková

Ísť spôsobom uvoľňovania protiepidemických opatrení je za súčasnej situácie na hrane. V diskusnej relácii Na telo s Michalom Kovačičom televízie Markíza to povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Zdôraznila, že debata o uvoľňovaní opatrení a následné rozhodnutie musí prebehnúť na rokovaní Ústredného krízového štábu (ÚKŠ). To je naplánované na pondelok 16. novembra so začiatkom o 14:00.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) s opatreniami, ktoré majú na Slovensku platiť od 16. novembra, súhlasí.

Od pondelka by sa mali otvoriť divadlá, kiná a kostoly s maximálnou kapacitou 50 %. Fitnes a plavárne by mali fungovať s obmedzeniami. Spustené by mali byť aj Slovenská hokejová liga a 1. futbalová liga, zatiaľ však bez divákov.