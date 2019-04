IT neziskovka AfB spúšťa v Trnave renováciu hardvéru

BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) – Prvá nezisková IT spoločnosť v Európe – AfB, prináša aj na Slovensko ekologický a zodpovedný spôsob, ako dať vyradenému hardvéru novú šancu. Pre svoju lokálnu centrálu si vybrali Trnavu, kde do konca roka zamestnajú 14 ľudí, z toho siedmich so zdravotným znevýhodnením. V prvom polroku budú obnovovať použité počítače z Nemecka. Neskôr plánujú renovovať a recyklovať aj hardvér od slovenských firiem a rozbehnúť vlastný e-shop s použitými počítačmi a mobilmi.

Slovenské spoločnosti, ktoré pravidelne obnovujú hardvér, sa ho vďaka AfB môžu „zbaviť” nielen ekologicky, ale aj spoločensky zodpovedne. Po bezpečnom certifikovanom odstránení dát a preinštalovaní softvéru ho môžu ďalej používať domácnosti, neziskové organizácie alebo ľudia, ktorí si nový počítač alebo mobil nemôžu dovoliť.

„Vízia založenia inkluzívnej IT spoločnosti vznikla takpovediac náhodne. Na jej počiatku bol pilotný projekt, na ktorom som sa podieľal spolu s vedúcim chránenej dielne, sídliacej v susedstve mojej vtedajšej IT firmy. V rámci tohto projektu sme u nás vo firme zamestnali zopár ľudí so zdravotným znevýhodnením. Výsledok bol tak pozitívny, že sa mi v hlave zrodila vízia vytvorenia takého firemného prostredia, v ktorom by mohli bok po boku pracovať zamestnanci s a bez zdravotného znevýhodnenia,“ spomína na podnikateľské začiatky Paul Cvilak, zakladateľ a generálny riaditeľ AfB. „Naša IT spoločnosť už medzitým 15 rokov úspešne pôsobí na trhu a zamestnáva v piatich európskych krajinách spolu 380 ľudí, z toho približne polovicu so zdravotným znevýhodnením,“ dodáva.

Cieľom AfB je predĺžiť životnosť vyradeného hardvéru. Podľa štúdie Technickej univerzity v Berlíne AfB ročne ušetrí 16 440 ton železa, 11 600 ton emisií CO2 a 36 560 megawatthodín energie. Navyše, spoločnosť podporuje integráciu hendikepovaných do pracovného života. Takmer polovicu zamestnancov tvoria ľudia so zdravotným znevýhodnením.

Trnavská prevádzka začne svoju činnosť v máji

Na Slovensku rozbehne AfB svoju prevádzku v Trnave už v máji tohto roka. V úvodnej fáze budú v Trnave repasovať použité počítače z Nemecka a posielať ich späť na predaj konečným spotrebiteľom. Neskôr oslovia slovenské spoločnosti, ktorým ponúknu profesionálny servis od zberu vyradeného hardvéru cez certifikovanú likvidáciu dát, výmenu softvéru až po online predaj použitého hardvéru slovenským spotrebiteľom. Len nepoužiteľný hardvér rozoberú a súčiastky zrecyklujú podľa najprísnejších ekologických štandardov.

Polovica zamestnancov budú ľudia so zdravotným znevýhodnením

Do konca roka zamestná AfB v Trnave 14 pracovníkov, z toho polovicu so zdravotným znevýhodnením. Podľa portálu Profesia.sk sa minulý rok hlásilo o prácu 2 000 uchádzačov so zdravotným znevýhodnením. Z nich takmer 40 % s maturitným a 10 % s vysokoškolským vzdelaním. „Na pracovnom veľtrhu Profesia Days 2019 sme zistili, že mnohí ľudia so zdravotným znevýhodnením sú ochotní za prácou cestovať aj 50 kilometrov. Získali sme až 10 relevantných záujemcov o prácu, čo sme nečakali. Trnavu sme si vybrali preto, lebo je tu vyšší počet zdravotne znevýhodnených, ktorí hľadajú prácu, no nemajú dostatok príležitostí, ako napríklad v Bratislave,“ vysvetľuje Marek Antoňák, šéf slovenskej pobočky AfB.

Združenie TENENET o.z., ktoré pomáha prekonávať bariéry pri zamestnávaní znevýhodnených ľudí, pomôže vybudovať kolektív, kde budú zdravotne znevýhodnení pracovať bok po boku zdravých kolegov. V tejto oblasti majú bohaté skúsenosti, aj preto si ich spoločnosť AfB vybrala za svojho partnera.

„Partnerstvom s AfB firmy deklarujú, že zodpovedné podnikanie berú vážne,“ konštatuje M. Antoňák. Spoločnosti, ktoré odovzdajú AfB svoje počítače alebo telefóny, môžu časť repasovaného hardvéru darovať na dobročinné účely a sami rozhodnúť, ktoré organizácie by chceli takto podporiť. „Spoločenská zodpovednosť je dobrovoľné rozhodnutie firiem urobiť krok za hranicu svojho podnikania a vytvárať partnerstvá, z ktorých má osoh celá spoločnosť. Vnímame, že zamestnancom aj klientom čoraz viac záleží na spoločenskom dopade podnikateľskej činnosti,“ uzatvára M. Antoňák.

Zelené IT a sociálny rozmer AfB už ocenili veľké spoločnosti ako napríklad Erste, Siemens, Telefonica O2 či Deloitte, s ktorými AfB dlhodobo spolupracuje na nemeckom, rakúskom, francúzskom a švajčiarskom trhu. Niektorí partneri, ktorých dcérske spoločnosti pôsobia aj na Slovensku, už prejavili záujem o spoluprácu s trnavskou pobočkou AfB.

