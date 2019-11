ITAPA 2019: Čo robiť, aby Slovensko nezmeškalo vlak?

Odpoveď aj na túto otázku dá jedna z najväčších konferencií svojho druhu v regióne strednej Európy. ITAPA 2019 sa začína práve dnes a potrvá až do 13. novembra v bratislavskom hoteli Crowne Plaza. Experti a spíkri z rozličných kútov sveta budú spoločne diskutovať o témach, ktoré nedajú spávať nielen im, ale ani bežným ľuďom – od nástupu umelej inteligencie, digitalizácie spoločnosti, inteligentného zdravotníctva, cloudu, cez kybernetickú bezpečnosť, hackerov, až po revolučný prechod ku kvantovým technológiám, inteligentným mestám, budúcnosti priemyslu a ženám… v informačných technológiách.

Medzi najväčšie „ťaháky“ ITAPA 2019 patrí možnosť dozvedieť sa viac o súčasnom stave digitalizácie na Slovensku. Preto konferenciu otvorí ten najpovolanejší, Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu. Dotkne sa oblasti strategického smerovania Slovenska, úspechov v oblasti informatizácie, napĺňania princípu „Jedenkrát a dosť“, ale spomenie aj, čo všetko nás čaká v rámci digitálnej transformácie. „Som rád, že sa nám darí systematicky znižovať byrokraciu na Slovensku a nerobiť viac z ľudí poštárov medzi úradmi. Aj preto sme pripravili ďalšiu novelu zákona s cieľom pokračovať v znižovaní administratívnej záťaže občanov a podnikateľov,“ hodnotí Richard Raši snahu o kompletnú digitalizáciu verejnej správy. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová prezradí, ako sa tieto aktivity darí napĺňať práve v jej rezorte.

„Digitalizácia verejných služieb je dnes základom fungovania každého moderného štátu. Problémom je, že návrh a implementácia riešení je len prvým krokom. Stále nás však čaká vyriešiť otázky bezpečnosti, udržateľného financovania a hladkej spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom. Vyhliadky Slovenska sú v tomto ohľade pomerne optimistické, no stále nás čaká veľmi dlhá cesta,“ upozorňuje Pavol Frič zo spoločnosti DITEC, ktorá sa podieľa na IT riešeniach v tejto oblasti. Práve spolupráca na všetkých úrovniach je kľúčom k úspešnej transformácii verejného spravovania, a taktiež jednou z hlavným tém ITAPA 2019.

Potrebujete aj ďalšie dôvody, prečo prísť na ITAPA 2019? Tu sú:

1. Chcete vedieť viac o najnovších trendoch digitalizácie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí?

Inovácie z oblasti Európy predstavia Petr Očko z Ministerstva priemyslu a obchodu ČR, Fabio Pianesi z EIT Digital a Eckhardt Hohwieler z Fraunhofer Institute v Berlíne. Daniel Gibbons a Kristína Londáková z Behavioural Insights Team vám objasnia potenciál dátovej vedy pre verejný sektor. Andrew Green z OECD zhrnie, aký má dopad umelá inteligencia na trh práce.

2. Ako sa brániť proti kybernetickým útokom?

Vnútroštátne a medzinárodné kybernetické riziko stúpa priamoúmerne s ochrannými mechanizmami. To, aké sú politické reakcie na nové vznikajúce výzvy, ako zlepšiť legislatívny rámec kybernetickej bezpečnosti, ako a do akej miery to ovplyvní každodenný život jednotlivca priblížia naši aj zahraniční odborníci. Jedným z nich je aj Rastislav Janota z Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT. Ďalšími sú napríklad Francesco Casertano z INDRA, Ivan Makatura z Asociácie kybernetickej bezpečnosti alebo Lenka Gondová z ISACA Slovensko.

3. Kde sú ľudia pre IT?

Vo svete IT je mužský element zastúpený v prevažnej miere. Iné sociálno-spoločenské skupiny však predstavujú zatiaľ nevyužitý potenciál, ktorý by do veľkej miery mohol obohatiť a zefektívniť sféry IT. Ženské zastúpenie v tejto oblasti už nie je až takou prekvapivou, aj keď stále veľmi aktuálnou a zaujímavou témou. Počuli ste však už o potenciáli vysokofunkčného autizmu v IT? Práve o tom porozpráva Natália Šultysová z nadácie Filantropia, Petra Kotuliaková z Aj Ty v IT priblíži spôsob, akým by sme mohli využiť ženský potenciál v IT a Anna Záhorčáková obchodná riaditeľka spoločnosti DITEC predstaví konkrétne možnosti uplatnenia žien v tejto oblasti.

Ste však samozrejme vítaní aj kedykoľvek počas ITAPA 2019, stačí si vybrať témy a prednášky, ktoré vás zaujímajú podľa programu: https://www.itapa.sk/10803-sk/program/. Neváhajte, hoci sa ITAPA 2019 začína už dnes, zaregistrovať sa ešte stále môžete tu.

