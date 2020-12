ITAPA 2020: Inteligentný dopravný systém by v Európe mohol zachrániť až 20-tisíc životov

Dva týždne po ukončení slovenskej aukcie na vlnové frekvencie diskutujú o spôsoboch využitia 5G sietí predstavitelia vlády, operátori no aj experti z popredných technologických firiem. Medzi najvýznamnejšie oblasti využitia sietí piatej generácie patrí inteligentné zdravotníctvo, priemysel 4.0, no aj digitalizácia verejnej správy alebo inteligentné systémy dopravy – tie patrili medzi hlavné témy na kongrese ITAPA 2020.

V rámci panelu zameraného na rozvoj priemyslu a spoločnosti prostredníctvom 5G diskutovali o možných riešeniach digitalizácie zástupcovia ministerstiev, operátorov, no aj dodávateľov. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal, ktorý predpokladá, že úspešné ukončenie 5G aukcie čoskoro posunie Slovenskú republiku medzi lídrov v digitálnych inováciách. Ministerstvo dopravy v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v tejto chvíli pracujú na národnej stratégii – cieľom bude poskytnúť štátne broadbandové pripojenie a zároveň aktívne spolupracovať s operátormi.

Rafal Jaczynski, expert na kybernetickú bezpečnosť spoločnosti Huawei, uviedol, že pre Slovenskú republiku sú tou najschodnejšou cestou a prvým krokom práve inovácie v doprave. Tie prinesú správny pomer medzi výhodami pre bežných ľudí a prílevom kapitálu. Inteligentná dopravná infraštruktúra je jedným z prvých stupienkov pri budovaní tzv. smart cities (inteligentných miest). Vo svojej celkovej podobe sú zatiaľ len konceptom, jednotlivé prvky však evidujeme už dnes, a to najmä vo väčších mestách.

Podľa Jaczynskeho je kľúčom k funkčnosti takéhoto systému správne nastavenie inteligentných dopravných koridorov a doplnkovej infraštruktúry, nie len samotných áut. Zodpovednosť by teda okrem výrobcov autonómnych vozidiel pripadla aj na štátny aparát, samosprávy a obce.

„Pre palubné systémy vozidiel je ťažké reagovať na prekážky a objekty mimo okamžitého dosahu senzorov alebo v zložitých poveternostných podmienkach. Nechajte však auto priamo komunikovať s vozovkou a dodatočnou infraštruktúrou a tieto limity sa stanú irelevantnými. V najlepšom prípade by takýto systém mohol pred nehodami ochrániť až 20 000 ľudí ročne, a to len v Európe,“ vysvetľuje R. Jaczynski.

V súčasnosti vraj na Slovensku disponujeme kapacitami na vytvorenie takejto dopravnej siete, bez 5G by sme však narazili na niekoľko podstatných problémov. „V tejto chvíli by sme boli schopní takýto systém vytvoriť prostredníctvom Wi-Fi, prekážala by nám však príliš vysoká latencia a možné výpadky pripojenia, lepším riešením sú LTE (4G) a samozrejme technológie 5G,“ dopĺňa R. Jaczynski.

V komerčnej prevádzke zatiaľ 5G siete na Slovensku nie sú. Nedávno spustil operátor O2 testovanie takejto siete v Bratislave. Využíva komponenty od relevantných dodávateľov – Ericsson, Nokia, Huawei a ZTE. Ich plné komerčné nasadenie sa očakáva do roku 2025.

